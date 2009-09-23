به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، لبنان به عنوان کشوری که دربرگیرنده اماکن مقدس ادیان مختلف است جاذبه های گردشگری دینی بسیاری دارد و امسال پس از آن که فصل گردشگردی بزرگی را پشت سر گذاشته تصمیم به تقویت سرمایه گذاریهای خود گرفت.

ندا سردوک مدیر عامل وزارت گردشگری لبنان با اشاره به سکونت پیروان 18 دین، مذهب و فرقه رسمی در لبنان گفت: ما از نظر ادیان در این کشور بسیار غنی هستیم.

صومعه ها، کلیساها و آرامگاههای بسیاری در لبنان وجود دارد که جاذبه های بسیاری را برای مسیحیان جهان در این کشور اسلامی فراهم کرده است.

وزارت گردشگری لبنان درنظر دارد فیلمی درباره اماکن متعدد دینی این کشور بسازد و کتابی درباره 20 جاده ای که به اماکن اسلامی و مسیحی منتهی می شود نیز منتشر کند.این کتاب قرار است با عنوان " راههای ایمان" آخر ماه سپتامبر منتشر شود.

جدا از چندین مکان مقدس مسیحی که به توسعه صنعت گردشگردی این کشور کمک کرده می توان چندین مکان اسلامی را از جمله اماکن تاریخی شیعی در لبنان در نظر گرفت.

مزار سیده خوله دختر خردسال حضرت امام حسین (ع) میزبان عزاداران حسینی شیعه از ایران و لبنان است . روایت است که سیده خوله دختر خردسال امام حسین حین عبور کاروان کربلا به دمشق در بعلبک فوت و در همان جا به خاک سپرده شد.

