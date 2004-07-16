معاملات به شيوه"ددد"موجب توسعه بازار بورس خواهد شد

معتمد بازار بورس در گفت وگو باخبرنگار اقتصادي "مهر" در خصوص تاثير معاملات "ددد" در بازار بورس كشور، گفت: جلب اعتماد عمومي و ايجاد زمينه هاي لازم براي حضور مردم در بازار سرمايه از اهداف هر دولتي است كه در ايران نيز براي ميل به اين اهداف طرح هايي در بازار بورس كشور اجرا شده است.

دكترعباس هشي بابيان اينكه براي جلب اعتماد عمومي بايد ريسك سرمايه گذاري راكاهش داد، افزود: درسال هاي اخيربازار بورس كشور رشد خوبي داشته و تمايل مردم براي سرمايه گذاري در بورس نسبت به خريد اوراق مشاركت، سپرده هاي بانكي و خريد فيش موبايل بيشتر شده است و سازمان بورس كشور براي حفظ اين اعتماد از يك سال پيش طرح سبد سهام را مورد مطالعه و بررسي قرار داده است .

وي با بيان اينكه زمينه سازي مناسب براي ايجاد تسهيلات در انجام معاملات يكي ديگر از وظايف مهم بورس براي جلب سرمايه هاي بيشتر است افزود: يكي از مشكلات انجام معاملات در بورس زمان بر بودن تكميل فرم خريد و فروش است كه موجب عدم ارائه خدمات مناسب و به موقع كارگزاران به خريداران شده است كه براي حل اين مشكل طرح "ددد"دربورس مطرح و بررسي شد.

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي با ذكر اينكه معاملات "ددد" قدرت مانور كارگزاران را افزايش خواهد داد، اظهارداشت: به طور قطع هيچ قانون وطرحي بدون مشكل نخواهد بود اما اگر كسي با قصد جلب اعتماد عمومي و بهبود وضعيت بورس مي خواهد انتقاد كند بايد به جاي بزرگ جلوه نمودن اين مشكلات با بررسي وتدقيق، راه حلي براي برطرف سازي اين مشكلات ارائه كند.