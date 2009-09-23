  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۳۳

تولید ایران خودرو از مرز 273 هزار دستگاه گذشت

ایران خودرو از ابتدای فروردین ماه سال جاری تا کنون (اول مهر ماه) بیش از 273 هزار دستگاه انواع خودرو سواری و وانت تولید کرد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 27 هزار دستگاه افزایش نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد دهنادی قائم مقام مدیر عامل ایران خودرو در تولید با بیان این مطلب گفت: تا کنون تعداد 44 هزار و 83 دستگاه انواع سمند، 68 هزار و 586 دستگاه پژو 405، 42 هزار و 815 دستگاه پژو پارس، 30 هزار و 625 دستگاه پژو 206 هاچ بک در ایران خودرو تولید شده است.

وی تصریح کرد: 14 هزار و 896 دستگاه پژوه 206 اس دی، 21 هزار و 743 دستگاه پژو روآ، 46 هزار و 138 دستگاه وانت بار دو، سه هزار و 181 دستگاه تندر 90 و یک هزار و 446 دستگاه گراند ویتار نیز تولید شده است.

دهنادی خاطر نشان کرد: ایران خودرو طی مدت مشابه سال گذشته حدود 246 هزار دستگاه انواع خودرو سواری و وانت تولید کرده بود.

کد مطلب 951556

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها