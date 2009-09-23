آغاز سال تحصیلی طلاب سراسر کشور از چهارم مهر

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام اکبر فرجام ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: مراسم افتتاحیه سال تحصیلی حوزه علمیه خراسان، چهارم مهر در مشهد برگزار میشود.
مدیر اجرایی حوزه عمیه خراسان گفت: این مراسم از ساعت 9 صبح در مدرسه عالی نواب مشهد برگزار و فعالیت رسمی علمی طلاب حوزه علمیه از روز یکشنبه در بخش مدارس و سطوح عالی و درس خارج آغاز خواهد شد.
حجت الاسلام فرجام در خصوص تأخیر در آغاز فعالیتهای علمی طلاب حوزه علمیه خراسان افزود: در سالهای گذشته سال تحصیلی حوزه علمیه خراسان از نیمه شهریورماه آغاز میشد؛ ولی در سال جاری با توجه به همزمانی ماه رمضان و فعالیت تبلیغی طلاب این زمان به چهارم مهر تغییر یافت.
وی تصریح کرد: امیدواریم در سال تحصیلی جدید حوزههای علمیه هوشیاری خود را بیشتر کنند و همچنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند؛ حوزههای علمیه باید بصیرت خود را افزایش دهند.
مدیر اجرایی حوزه علمیه خراسان افزود: حوزههای علمیه باید آخرین تحولات و تحرکات به کیان نظام اسلامی را به خوبی رصد کنند؛ زیرا دشمنان در پی آن هستند از راههای مختلف اختلاف افکنی کنند.
وی خاطر نشان کرد: طلاب و روحانیان باید بسیار مراقب باشند که در این شرایط دشمنان خارجی و عناصر داخلی از برخی اختلافهای جزئی سوء استفاده نکنند.
حجتالاسلام فرجام افزود: همچنین امیدواریم در سال تحصیل جدید حوزههای علمیه با بصیرتی که دارند، رشته کار را بهدست گرفته و از موضع فعل برخورد کنند نه انفعالی و ابتکار عمل را خود به دست بگیرند.
حجت الاسلام یاربی، مسئول فرهنگی مدرسه علمیه عالی نواب مشهد، نیز گفت: مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید مدرسه علمیه عالی نواب با حضور مدیر اجرایی حوزه علمیه خراسان برگزار می شود.
وی با اشاره به پذیرش بیش از 40 طلبه جدید در این مدرسه علمیه، اظهار داشت: در این مراسم ضمن ازائه گزارشی از فعالیت های این مدرسه، از طلاب ممتاز نیز تقدیر خواهد شد.
حجت الاسلام یاربی تصریح کرد: در طول هفته دفاع مقدس نیز هر روز پس از اقامه نماز ظهرو عصر، مراسم سخنرانی با حضور سرداران و رزمندگان دفاع مقدس برگزار می شود.
وی خاطرنشان کرد: مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید مدرسه علمیه عالی نواب با حضور حجت الاسلام اکبر فرجام، مدیر اجرایی حوزه علمیه خراسان پنجشنبه، دوم مهرماه، ساعت9صبح در سالن اجتماعات این مدرسه علمیه برگزار خواهد شد.
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