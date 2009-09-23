285 روستای خراسان جنوبی آب شرب بهداشتی ندارند

علی اکبر بسکابادی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با اشاره به اینکه برای رفع مشکل آب این روستاها 44 مجتمع آبرسانی روستایی در حال اجراست، افزود: با احداث این تعداد مجتمع بیش از 95 در صد این روستاها از نعمت آب شرب بهداشتی بهره مند خواهند شد.

وی تصریح کرد: در سالهای گذشته 120 روستا از 285 روستای بالای 20 خانوار دارای شبکه آبرسانی بود اما چشمه و قنات های آن در اثر پدیده خشکسالی خشکیده و در حال حاضر شبکه آبرسانی آنها راکد است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر آبرسانی به تمام روستاها ی استان انجام می شود، ادامه داد : به روستاهایی که با تنش آبی مواجه هستند با تانکر سیار آبرسانی می شود.

وی به آبرسانی با تانکر سیار برای 401 روستای دارای این وضعیت با جمعیت 15 هزار و 842 خانوار در تیر ماه سال جاری اشاره کرد واظهارداشت: این اقدام برای آبرسانی به 367 روستا در فروردین، 360روستا در اردیبهشت، 370 روستا در خرداد ماه سال جاری انجام شده است.

به گفته وی هیچ محدودیتی برای تامین آب روستاها با تعداد خانوار کمتر در استان وجود ندارد.

بسکابادی نصب آب شیرین کن یا اجرای شبکه های دوگانه آبرسانی را روش دوم حل مشکل آب شرب بهداشتی روستاها عنوان کرد و افزود: آب بعضی از روستاها از نظر کیفیت مشکل دارد که جزو روستاهای محروم از آب شرب بهداشتی محسوب می شوند و برای رفع معضل کیفیت شیمیایی آب راکد این نوع روستاها نصب آب شیرین کن یا اجرای شبکه های دو گانه آبرسانی در دستور کار است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: تا پایان برنامه توسعه پنجم با احداث 44 مجتمع آبرسانی کلیه روستاهای بالای 20 خانوار استان، از نعمت آب شرب و بهداشت برخوردار خواهند شد.

بسکابادی اظهار داشت: خراسان جنوبی دارای هزار و 815 آبادی با جمعیت 308 هزار و 305 نفر است و 834 روستای بالای 20 خانوار با جمعیت 379 هزار و 791 نفر دارد.