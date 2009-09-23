رضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این همایش طی روزهای 13 و 14 مهر ماه امسال در استانبول برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: این همایش با هدف شناساندن فضای حاکم بر کشور به سرمایه‌گذاران ترک و توصیف وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای آنها برگزار می شود.

حسینی با تاکید بر لزوم آشنا کردن سرمایه گذاران ترک با فضای حاکم بر ایران افزود: این همایش با محوریت تبادل اطلاعات فنی و تجاری بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شرکت‌کننده در آشنایی بیشتر سرمایه‌گذاران با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور و جلب نظر آنها برای سرمایه‌گذاری برگزار می شود.

وی تصریح کرد: بسترسازی مناسب برای پیشرفت، توسعه و آبادانی کشور، تبادل اطلاعات و ارتقای هماهنگی و همکاری برای دست‌اندرکاران، متولیان و سایر نهادهای مرتبط، تشویق به مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و ارتباط بیشتر اقتصاد کشور با دنیای خارج برای انتقال دانش و جذب سرمایه، توسعه روابط اقتصادی با ترکیه از طریق عقد قراردادهای جدید سرمایه‌گذاری با سرمایه‌گذاران این کشور از دیگر اهداف این همایش است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی اظهار امیدواری کرد این همایش راه را برای ارتقای سطح معاملات تجاری دو کشور از پنج میلیارد دلار فعلی به 20 میلیارد دلار برساند.

وی افزود: صنایع بسته‌بندی، صنایع چوب و ام.‌دی.‌اف، صنایع غذایی، صنایع نساجی، صنایع تبدیلی، کشاورزی، گردشگری، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع فولاد، صنایع قطعه‌سازی خودرو، صنایع لوازم خانگی و صنایع کیف، کفش و چرم از محورهای این همایش است.

حسینی یادآور شد: این همایش با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، ستاد سرمایه‌گذاری استان آذربایجان ‌شرقی و شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه و انجمن دیک ترکیه برگزار می‌شود.

به گفته وی در همایش یاد شده مقامات ارشد کشوری و استانی شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنکارا، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در استانبول، رئیس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی کشور، سفیر جمهوری ترکیه در تهران، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، استاندار آذربایجان ‌شرقی و مسئولان کشور ترکیه سخنرانی می‌کنند.

وی افزود: بعد از بیان دیدگاه‌ها و بسته‌های حمایتی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری و چگونگی تعامل در موضوعات سرمایه‌گذاری، همایش به صورت پانل تخصصی در سه گروه کشاورزی و صنایع تبدیلی، صنایع و معادن و گردشگری ادامه می‌یابد.