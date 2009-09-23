ارائه پیشنهاد افزایش 60 تومانی قیمت CNG

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله رمضانی در جمع خبرنگاران با تایید گزارش خبرگزاری مهر مبنی بر پیشنهاد افزایش بهای 60 تومانی هر متر مکعب CNG، گفت: قیمت CNG باید به گونه ای اصلاح شود تا در سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ساخت و توسعه جایگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده ایجاد انگیزه شود.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه سیاست دولت واگذاری ساخت جایگاه های CNG به بخش خصوصی است، تصریح کرد: برای افزایش انگیزه سرمایه گذاران خصوصی افزایش قیمت هر متر مکعب CNG تا سقف 100 تومان معقول به نظر می رسد.

وی با بیان اینکه افزایش 60 تومانی هر متر مکعب CNG هنوز در مراحل مقدماتی قرار دارد، بیان کرد: برای این افزایش قیمت باید مراحل قانونی مورد نیاز آن پشت سر گذاشته شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در صورت این افزایش 60 تومانی بهای CNG حاشیه سود جایگاه داران به ازای هر متر مکعب حدود 920 ریال افزایش می یا بد، تبیین کرد: در این صورت سرمایه گذاری های آنها ظرف مدت سه تا چهار سال بازگردانده خواهد شد.

خبرگزاری مهر 17 شهریور ماه امسال با انتشار گزارشی از افزایش 60 تومانی بهای هر متر مکعب CNG خبر داده بود.

