چرا مردان بیشتر از زنان دچار صاعقه زدگی می شوند!

به گزارش خبرگزاری مهر، از میان 648 انسانی که از سال 1995 تا سال 2008 در اثر اصابت رعد و برق در ایالات متحده جان خود را از دست داده اند 82 درصد مرد بوده اند. پدیده ای که توجه دانشمندان را برای یافتن دلیل بیولوژیکی آن جلب کرد. بر این اساس نظریه های جالب توجهی از جمله وجود میزان اضافی از مواد آهنی در کاسه سر مردها و یا خواص رسانایی در بدن آنها ارائه شد که در نهایت تمامی این نظریات با ارائه دلیل جالب تری رد شدند.

جان جنسنیوس متخصص ایمنی صاعقه در مرکز ملی خدمات آب و هوایی اعلام کرد دلیل بیشتر بودن تعداد مرگ مردها در اثر صاعقه زدگی ریسک پذیری بالای آنها به منظور جلب توجه در شرایطی است که طوفانهای شدید به همراه رعد و برقهای قدرتمند آغاز شده اند.

وی می گوید کمتر پیش می آید که مردها در اثر آغاز شرایط نامساعد جوی از کار خود دست بکشند و تحت هوای طوفانی نیز به فعالیتهایی نظیر ماهیگیری و گلف ادامه می دهند و به این شکل خود را در معرض اصابت رعد قرار می دهند. آمار نشان می دهد فعالیتهای سرگرم کننده و تمرینات ورزشی نیمی از حادثه های منجر به مرگ ناشی از اصابت رصد و برق را به خود اختصاص داده است.

محققان دانشگاه ایندیانا معتقدند تفاوت میان دو جنس باعث اختلاف در سیستم ریسک در برابر پاداش می شود، سیستمی که برای هزاران سال بخشی مهم از شبکه بیولوژیکی انسان بوده است. ارجحیت زنان در این سیستم تحت حمایت قرار گرفتن و محافظت از کودکان است اما مردان در مقابل برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران ترجیح می دهند خود را در برابر پدیده هایی خطرناک از قبیل رعد و برق شجاع و قدرتمند نشان دهند.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، این خصوصیت به ویژه در میان مردان جوان صدق می کند زیرا بیشتر این افراد تلاش می کنند با نشان دادن خصوصیاتی مانند جذابیت، قدرتمندی و سلامتی دیگران را تحت تاثیر قرار دهند که این تلاش گاهی اوقات می تواند آماری 82 درصدی از مرگ و میر ناشی از برخورد رعد و برق در ایالات متحده را به ثبت برساند!