جایگاه وزارت علوم تضعیف شده است/ با نوعی بی اعتمادی به دانشگاهیان مواجهیم

غلامرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در نشست وزیر علوم با روسای دانشگاههای کشور یکی از اساسی ترین مسائل مطرح شده تضعیف جایگاه وزیر علوم در سالهای اخیر بود.

وی افزود: یکی از دلایل اصلی عدم ارتباط قوی آموزش عالی با صنعت در همین نکته نهفته شده که جایگاه وزارت علوم، دانشگاه و دانشجو تضیف شده و به نوعی شاهد بودیم که طی چند دهه گذشته وزارت علوم در حاشیه بوده است.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: متاسفانه دانشگاههای کشور با نوعی بی اعتمادی و کم محلی از سوی جامعه روبرو شده اند که این از اساسی ترین علل تضعیف وزارت علوم در سالیان گذشته بوده است.

قربانی گفت: مسئولان تا کنون این مسئله را جدی نگرفته اند و سئوال اساسی ما به عنوان روسای دانشگاههای شهرستانها این است که جایگاه رئیس دانشگاه در استانها کجاست؟ تاثیرگذاری دانشگاهها در تصمیم گیری های استانی چه قدر است؟

وی افزود: این مسائل را در نشست وزیر علوم با روسای دانشگاهها مطرح کردم که به نظرم چندان مورد نظر و تایید وزیر علوم واقع نشد و وی بر این نکته تاکید کرد که هر کسی جایگاه خاص خود را دارد و ما همه در خدمت جامعه هستیم.