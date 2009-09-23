توجه به آموزش های کاربردری در مدارس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضابیگی روز چهارشنبه در آئین آغاز فعالیت مدارس استان گفت: تحصیل در رشته های فنی و حرفه ای و کارآموزی ، راهکار مناسبی برای کسب جایگاه اجتماعی و شغلی مناسب با توجه به ظرفیت محدود مراکز آموزش عالی و عدم امکان پذیرش همه فارغ التحصیل مقاطع متوسطه است.

وی یادآور شد: زمانی ، گستره علوم محدود و امکان احاطه یک نفر بر چند زمینه علمی وجود داشت ، اما اکنون با وسعت دامنه علوم وعمق پیدا کردن شاخه های علمی ، تسلط به آنها مستلزم تحصیلات تخصصی تر است.

بیگی با اشاره به اینکه مسوولان و خانواده ها ، تمام توان خود را برای مهیا کردن شرایط مناسب برای تحصیل فرزندان این مرز و بوم صرف می کنند از دانش آموزان خواست با احساس مسوولیت بیشتری، گام در راه علم آموزی گذاشته و از فرصت ها ، نهایت استفاده را ببرند .

استاندار آذربایجان شرقی ، موفقیت جوانان ایرانی را در المپیاد های علمی یادآور شد و اظهارداشت: جوانان ایرانی با حضور در مجامع علمی جهانی به عنوان سفیران کشورمان شرکت کرده و توفیق آنها در این قبیل مجامع علمی بین المللی، جایگاه بالای علمی کشور را به اثبات می رساند.

وی به اثر گذاری احاطه بر علوم جدید در توسعه کشور اشاره کرد و گفت: اکنون که مخالفان نظام و انقلاب در صدد ممانعت از دستیابی ما به تکنولوژی های نوین هستند ، باید اهتمام بیشتری در تولید علم و بومی سازی علوم داشته باشیم.

علیرضا بیگی با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز ، این شهدا را بهترین الگو برای جوانان نسل جدید دانست و افزود: موقعیت امن کنونی برای تحصیل علم ، ناشی از ایثارگری های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس است.