دو پایانه حمل و نقل عمومی در جنوب تهران به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، "ایرج ولی نژاد" معاون حمل و نقل و ترافیک این منطقه با اشاره به اهمیت پایانه تاکسیرانی رازی به عنوان یک پایانه مرکزی در خیابان فدائیان اسلام گفت: با اجرای این طرح مساحت این پایانه به 2000 مترمربع و تعداد خطوط ان به هفت خط افزایش یافته است.

وی اعتبار این طرح را بالغ بر 250 میلیون تومان ذکر کرد و سکو، سرپناه، ورودی و خروجی مجزا را از دیگر امکانات این پایانه عنوان کرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 20 با اشاره به اینکه پایانه اتوبوسرانی خیابان فدائیان اسلام واقع در مقابل بیمارستان فیروزآبادی نیز ساماندهی و اصلاح شده است افزود: در حال حاضر این پایانه با 4 خط به ساکنین این منطقه سرویس دهی می کنند.

ولی نژاد با اشاره به اینکه در حال حاضر سهم سفرهای روزانه شهروندان از حمل و نقل عمومی به 70 درصد رسیده است ابراز امیدواری کرد این دو پایانه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید بتواند بخشی از نیازهای دانش آموزان و دانشجویان را مرتفع سازد.