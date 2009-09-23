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۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۹

دو پایانه حمل و نقل عمومی در جنوب تهران به بهره برداری رسید

دو پایانه حمل و نقل عمومی در جنوب تهران به بهره برداری رسید

شهرداری منطقه 20 به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و سهولت دسترسی شهروندان این منطقه دو پایانه تاکسیرانی و اتوبوسرانی را در خیابان فدائیان اسلام ساماندهی و به بهره برداری رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ایرج ولی نژاد" معاون حمل و نقل و ترافیک این منطقه با اشاره به اهمیت پایانه تاکسیرانی رازی به عنوان یک پایانه مرکزی در خیابان فدائیان اسلام گفت: با اجرای این طرح مساحت این پایانه به 2000 مترمربع و تعداد خطوط ان  به هفت خط افزایش یافته است.

وی اعتبار این طرح را بالغ بر 250 میلیون تومان ذکر کرد و سکو، سرپناه، ورودی و خروجی مجزا را از دیگر امکانات این پایانه عنوان کرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 20 با اشاره به اینکه پایانه اتوبوسرانی خیابان فدائیان اسلام واقع در مقابل بیمارستان فیروزآبادی نیز ساماندهی و اصلاح شده است افزود: در حال حاضر این پایانه با 4 خط به ساکنین این منطقه سرویس دهی می کنند.

ولی نژاد با اشاره به اینکه در حال حاضر سهم سفرهای روزانه شهروندان از حمل و نقل عمومی به 70 درصد رسیده است ابراز امیدواری کرد این دو پایانه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید بتواند بخشی از نیازهای دانش آموزان و دانشجویان را مرتفع سازد.

کد مطلب 951589

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