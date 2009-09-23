13 نوع برنج وارداتی ؛ استاندارد یا غیراستاندارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر سرانجام شاهد آن هستیم که مسئولان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران پذیرفته اند که 13 نوع برنج وارداتی غیراستاندارد و غیر قابل مصرف هستند، این در حالی است که این نوع برنجها به وفور در بازارهای مختلف کشور موجود است.

براساس اعلام این سازمان، کلیه برنجهای وارداتی با نامهای آریا، خاطره، ۱۸۱، مینویک، پاندا، محسن، مه کلاسیک، آفرین، مژده، کریستال، جادوگر، کمال ملکی و طوبا طلایی با استانداردهای بین المللی و داخلی مغایرت دارند و شهروندان باید از مصرف آنها خودداری کنند.

این در حالی است که امروز مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت به خبرنگاران گفته است: گزارش برنجهای مارک دار و تبلیغ شده به وزارت بهداشت نشان می دهد که آلوده نیستند.

وی افزوده است: گزارش آزمایش بر روی ‌برنجهای سالهای قبل که توسط معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت انجام شده است، نشان می دهد که آلودگی در این برنجها از حیث آرسنیک ، جیوه و فلزات سنگین وجود ندارد.

دستجردی تصریح کرده است: تقریبا تمام این برنج های وارداتی را بررسی کرده ایم و هیچ موردی از آلودگی به مواد سنگین در این برنجها گزارش نشده اما مسوولان ذیربط خودشان باید برای برنج ها تصمیم بگیرند.

با این حال، خبرگزاری مهر جزئیات گزارش موسسه استاندارد از غیراستاندارد بودن 13 نوع برنج وارداتی را به صورت جدولی به شرح ذیل منتشر کرد: