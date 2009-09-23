سازمان میراث فرهنگی استان زنجان در گذشته رسما تعطیل بود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رئوفی نژاد ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ظرفیتهای بسیاری در بحث گردشگری در استان مطرح است که متأسفانه، استفاده لازم از آن نشده است به گونه ای که یک فرصت 10 ماهه از گردشگری استان گرفته شد.

وی ادامه داد:" روز اول به دوستان گفتیم که برای سازمان میراث فرهنگی استان فکری بکنید به خود فرخی نیز گفته بودیم که با روشهای فعلی اتخاذ شده، کار پیش نمی رود و این امر را قبول نداریم حتی به مسئولان سازمان کشوری اعلام کردیم که اگر نمی خواهید کار بکنید، اجازه بدهید سازمان تعطیل شود".

استاندار زنجان افزود: به همین دلیل دیروز سرپرست جدید این سازمان معرفی شد و در اولین فرصت رئیس آن نیز مشخص خواهد شد تا به جمع بندی کلی در مورد استفاده از ظرفیتهای میراث فرهنگی استان برسیم.

تعریف خاصی از کاربری در محور داوود قلی و دلجویی وجود ندارد

رئوفی نژاد در ادامه با اشاره به پروژه 40 ساله محور داوود قلی و دلجویی افزود: این پروژه 40 ساله، تعریف مشخصی از کاربری آن وجود ندارد و به دلیل اینکه مشخص بود این پروژه تجاری، اداری یا مسکونی است، اعلام کردیم این محور تنها باید کاربری تجاری و اداری داشته باشد.

وی با بیان اینکه زیرا به دلیل اینکه این محور در مرکز شهر واقع است، امکان کاربری مسکونی در آن وجود ندارد، ادامه داد: زمان زیادی برای این پروژه صرف شده است، البته هیچ توان استانی برای این کار وجود نداشت اما به دلیل اینکه قول اجرای این پروژه را به مردم داده بودیم، تصمیم به اجرای آن گرفته شد.

رئوفی نژاد یادآور شد: خود استانداری یک میلیارد تومان به این پروژه اختصاص داد اما این مبلغ ماههاست که بلوکه شده و مسئولان مربوطه نمی توانند از آن استفاده کنند.

استاندار زنجان گفت: به نفع پروژه است که کاربری آن اداری و تجاری باشد، زیرا ارزش افزوده خوبی دارد و باعث رونق بازار مرکز استان می شود و همچنین نماد خوبی برای مرکز استان است.

رئوفی نژاد افزود: اعلام این موضوع، استقبال خوبی به همراه داشت و مالک را موظف کردیم که خود پروژه را اجرا کند، یعنی طرح و برنامه را استانداری بدهد، اما کار را مالک پیش ببرد که این امر مصوب شده و در چند روز آینده، عملیات اجرایی در بدنه محور شروع می شود

وی یادآور شد: تنها پیشانی این محور شروع شده است و در بستر محور، کار خاصی صورت نگرفته و راکد مانده است.

استاندار زنجان اذعان داشت: چند پلاک در این محور، تمایلی به همکاری ندارند، البته از مجراهای قانونی مجوزهای لازم اخذ شده است تا در صورت اجازه ندادن این افراد، مبلغ کارشناسی شده واحدهایشان را به حساب دولت واریز شود و عملیات اجرایی آغاز شود.

رئوفی نژاد، توجه به عمران شهری را ازجمله اولویت نیازهای مردم بیان کرد و گفت: تحقق این مهم می تواند در توسعه و آبادانی تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی، به عدم تعامل و همکاری مردم در اجرای طرح دلجویی و داوودقلی اشاره کرد و افزود: مجوز قانونی برای تخریب ساختمانهای باقیمانده در مسیر طرح از دستگاه قضایی اخذ شده است.

استاندار زنجان تصریح کرد: در صورت عدم همکاری صاحبان اینگونه منازل، ملک آنان توسط کارشناس قیمت گذاری و بهای آن به حساب دستگاه قضایی واریز خواهد شد.



استان با داشتن 3 هزار شهید، کنگره سرداران را برگزار نکرده است

رئوفی نژاد با اشاره به برنامه های هفته دفاع مقدس در استان گفت: استان زنجان با داشتن سه هزار شهید و شور و شوق فراوان در جنگ، هنوز کنگره سرداران شهید خود را برگزار نکرده است به همین دلیل هفته آینده اولین جلسه این ستاد در استان برگزار می شود و تمام موارد از قبیل زمان بندی و نحوه اجرای کار مشخص خواهد شد.

وی افزود: همانگونه که قبلا مشخص شده بود، تمام مصوبات دو سفر ریاست جمهوری به استان اعم از کلنگ زنی یا اجرا در سه مقطع زمانی هفته دولت، هفته دفاع مقدس و دهه فجر انجام خواهد شد، همچنین در این هفته 88 پروژه با اعتباری بالغ بر 19 میلیارد تومان افتتاح می شود و هشت پروژه با اعتبار 37 میلیارد تومان در بخش های مختلف در شهرها و روستاها اجرا می شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه هفته دفاع مقدس فرصتی است که به بهانه آن به آنچه که در هشت سال دفاع مقدس رخ داد بپردازیم، تاکید کرد: باید از رزمندگان، شهدا و خانواده های آنها به واسطه حضور بی ریا در جنگ تقدیر شود. زیرا مردم نقش اساسی در دفاع مقدس چه در قالب گردانها، تیپها و لشگرها و با حضور گسترده داشتند.

طول جنگ حساس ترین، پرمخاطره ترین و دشوارترین مأموریت ها از آن خط شکنان زنجانی بود

وی با بیان اینکه در طول جنگ حساس ترین، پرمخاطره ترین و دشوارترین مأموریتها از آن خط شکنان زنجانی بود، گفت: افراد خط شکن، افتخاری برای جنگ بودند زیرا ویژگیهای خاصی داشتند که به آنها خط شکن گفته می شد همچنین غواصان به عنوان عضو مهمی از نیروها، حساسترین بخش مأموریت ها را در تمامی عملیات ها بر عهده داشتند که خوشبختانه این لقب به زنجانی ها اختصاص داشت.

وی گفت: در طول 8 سال دفاع مقدس، معمولا استان ها در یک یا دو یگان حضور پیدا می کردند، اما با نگاهی به سابقه رزمندگان زنجانی، مشخص می کند که آنها در چندین یگان و در سطح گسترده در طول جنگ حضور داشتند.

رئوفی نژاد با با بیان اینکه جنگ، پرهزینه ترین و سنگین ترین حرکتی بود که استکبار در شهریور 59 به کشور تحمیل کرد، افزود: تبعات تخریبی، اثرات منفی، تحمیل هزینه های سنگین و دادن شهدای فراوان از جمله اثرات جنگ بود. اما باید اعتراف کرد در مقایسه با برکات فراوانی که جنگ برای کشور داشت، این اثرات ناچیز است.

وی ادامه داد: جنگ باعث شد تا فواید مختلفی در ابعاد گوناگون و در حجم قابل توجه به کشور وارد شود، البته دنیا انتظار داشت که حتی اگر در جنگ با کشور ما نتیجه نگیرند، در فرصت های پس از جنگ می توانند نظام را به دلیل نیاز به بازسازی و تکنولوژی شکست دهند.

رئوفی نژاد با اشاره به پیشرفت در زمینه نانو تکنولوژی و ساخت انواع موشک و سلاحهای سبک و سنگین، عنوان کرد: امروز در کشور هر نوع نیاز به تکنولوژی نظامی برطرف شده است، به گونه ای که تجهیزات نظامی به وفور در کشور یافت می شود و حتی در بسیاری از بخش ها، صادرات نیز صورت می گیرد.

استاندار زنجان در ادامه با اشاره به بهره بانکی و مشکلات مردم در این زمینه گفت: به دلیل خشکسالی سال های اخیر، دولت به شکل ویژه ای به این قضیه توجه دارد به گونه ای که جریمه و دیرکرد تسهیلات را تا سقف پنج میلیون تومان استمهال و به مدت پنج سال تقسیط کرده است، البته این امر، شامل وام هایی است که مردم برای کشاورزی گرفته اند.

رئوفی نژاد ادامه داد: تنها کاری که در استان در این زمینه قادر به اجرای آن هستیم، همکاری با بانک ها در زمینه مدارا کردن و تقسیط وام ها است، زیرا بانک نمی تواند تمام مبلغ تسهیلات را به صورت یکجا بگیرد و مجبور به تقسیط این بدهی هاست. البته در این زمینه همه استان ها از شرایط مساوی برخوردار هستند و دولت باید در این زمینه تصمیمات لازم را بگیرد.

رئوفی نژاد همچنین با بیان اینکه مباحث احداث شهرک شماره 3 از سال 82 مطرح است افزود: با توجه به اجرایی نشدن آن، تصمیم گرفته شد این شهرک در سلطانیه اجرا شود و به همین دلیل با اختصاص زمینی به مساحت 500 تا 1000 هکتار، عملیات اجرایی این شهرک آغاز می شود.

رئوفی نژاد همچنین در مورد شهرک صنعتی شماره 1 گفت: مصوبه ای مبنی بر اختصاص 140 هکتار زمین به توسعه شهرک شماره یک وجود دارد که امیدوارم با تحقق این امر، مشکلات این شهرک حل شود.

وی ادامه داد: یکی از انتظارات ما توجه جدی دستگاه ها به پیگیری و اجرایی شدن مصوبات سفر هیئت دولت است.

استاندار زنجان مقوله اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد و ادامه داد: باید برنامه های عملی و کاربردی در این رابطه ارائه و با توجه به اهمیت موضوع با جدیت پیگیری شود و قطعا این مسئله به نفع استان خواهد بود.

رئوفی نژاد به تشکیل ستاد عمران روستایی نیز اشاره کرد و افزود: این تصمیم جهت ایجاد توازن و رعایت عدالت گرفته شده است و از این پس جهت تسریع در امور عمرانی روستاها ، این ستادها فعال خواهند شد.