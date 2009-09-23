کتیبه های سنگ مزار قطب الدین خالدی زنگانی بازخوانی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این بازخوانی توسط پرستو قاسمی اندرود کارشناس کتیبه ها و متون تاریخی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان برای اولین بار انجام گرفت.

در شمال شرقی کنار ضریح سنگ قبری وجود دارد که مورد احترام زائرین نیز است اما با بررسی انجام گرفته معلوم شد که نوشته های روی سنگ تا به حال خوانده نشده است و توفیق بازخوانی آن نصیب وی شده است.

حمداله مستوفی در تاریخ گزیده می گوید: خالدی ها از نسل ولید بن مخذومی هستند که در بدو اسلام از عربستان به این منطقه (زنگان، قزوین و گیلان) مهاجرت کردند در کتاب الشافعیه از شخصیتهای این خاندان به ابوحفض عمر بن احمدبن عمر خطیبی زنجانی متوفی به سال 491 ه ق اشاره شده است.

همچنین به استناد کتاب نسخه المرشد به تاریخ 662 ه ق نویسنده حسن بن علی این کتاب را برای صدرالدین (وزیر ایلخانی) نوشته است و وی را از نوادگان ابوحفض معرفی می کند و بعد از توطئه مرگبار براندازی صدر جهان و خاندانش از سریر قدرت و مورد غضب قرار گرفتن صدر جهان و برادرش قطب الدین (قاضی القضات ممالک ایلخانی) بنا به دستور ایلخان وقت به طرز عجیبی کشته شدند.

بعد از این واقعه برای دلداری خاندان صدر جهان فرزند قطب را به قاضی القضاتی قزوین منسوب کردند و احتمالا مدفن پدر و سنگ مزار آن در امامزاده اباذر به سفارش وی انجام گرفته است.



نوشته های سنگ مزار به صورت برجسته به خط نسخ و ثلث است و نام صاحب قبر چنین آمده "السعید القاضی الشهید قطب المله و الدین حمد خالدی ..." و تاریخ فی شهر شعبان سنه سبع تسعین و ستمائه (697 ه ق) است در قسمت دیگر از سنگ آیه 168 تا170 از سوره آل عمران حجاری شده است، همچنین دو بیت از مثنوی خسرو و شیرین نظامی گنجوی در دیواره جنوبی سنگ قبر را مزین ساخته است.

مضمون آن در حقیقت کنایه سیاسی است:

پدر کز من روانش باد پر نور مرا پیرانه پندی داد مشهور

که از بی دولتان بگریز چون تیر سرا در کوی صاحب دولتان گیر

بنابراسناد و تحقیقات به عمل آمده امروزه از اعقاب خالدی هایی که در شهر زنجان زندگی می کنند به خاندان خطیبی ها مشهورند و با توجه به سوابق سیاسی، مذهبی و علمی که داشته اند جز خاندانهای اثرگذار محسوب می شوند.