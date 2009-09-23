ظرفیت جابجایی مسافر در خراسان جنوبی به 2 میلیون نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جواد وحدتی ‌فرد ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه ظرفیت حمل و نقل کالا در خراسان جنوبی هم اکنون دو میلیون و 436 هزار تن است، افزود: شرکت‌های حمل و نقل حلقه تکمیل کننده فرآیند جابجایی بار و مسافر هستند.

وی عنوان کرد: آمار نشان دهنده رشد 4.3 درصدی میزان جابه جایی کالا، رشد 0.82 درصدی متوسط تناژ حمل شده در هر سفر و رشد 3.8 درصدی میزان جابجایی مسافر نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان است.

وحدتی ‌فرد از وجود تعداد 39 شرکت و شعبه حمل و نقل داخلی کالا و 29 شرکت، موسسه و شعبه حمل و نقل داخلی مسافربری در این استان خبر داد.

وی در ادامه به تعداد ناوگان حمل و نقل عمومی استان اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر در خراسان جنوبی تعداد 229 دستگاه اتوبوس با سن متوسط 14.6 سال، 192 دستگاه مینی ‌بوس با سن متوسط 24 سال، 162 دستگاه سواری با سن متوسط سه سال و دو هزار و 344 دستگاه کامیون با سن متوسط 15 سال وجود دارد.

وحدتی ‌فرد با بیان اینکه تلاش می ‌شود سن ناوگان حمل و نقل عمومی در استان کاهش یابد، اظهار داشت: از بین بخش‌های تعاونی، خصوصی و دولتی در جابجایی کالا و مسافر در خراسان جنوبی بخش خصوصی با حدود 90 درصد بیشترین فعالیت را داشته است.

مدیر‌کل حمل و نقل و پایانه ‌های خراسان جنوبی در پایان افتتاح 11 پروژه عمرانی از جمله خانه حمل و نقل، پارک ‌های ترافیک اسدیه، قاین و فردوس، مجتمع‌های خدماتی و رفاهی دهشک قاین، محراب مود، امام رضا سربیشه، ساختمان اداری اداره ‌کل حمل و نقل و پایانه‌ های استان، نخستین مرکز مکانیزه معاینه فنی خودرو در مرکز استان، افتتاح سایت موقت پایانه مرزی افغانستان در میل 78 و افتتاح مرکز کنترل تصویری محورهای مواصلاتی استان را از مهمترین پروژه ‌های به بهره ‌برداری رسیده در یک سال گذشته ذکر کرد.