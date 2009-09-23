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۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۹

همایش "خرد" برگزار می‌شود

همایش "خرد" از سوی انجمن فیلسوفان مسیحی طی روزهای هفتم و هشتم فروردین‌ماه سال آتی در ماساچوست امریکا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با هدف بررسی ابعاد معرفتی و فلسفی خرد و ارتباط آن با تفکر فلسفی برگزار می‌شود.

ابعاد معرفتی و فلسفی خرد ارتباط نزدیکی با تفکر فلسفی دارد. موضوع خرد انعکاسی از تفکر و فعالیت فلسفی است. اهمیت این موضوع در شیوه تفکر فلسفی در میان کودکان نیز حائز اهمیت است.

الهیات فلسفی، رستگاری شناسی و الهیات مسیحی از جمله محورها و موضوعاتی است که در این همایش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

خرد یک مفهوم عقلانی است اما کارکردهای عملی نیز دارد. این مساله مورد توجه فیلسوفان مسیحی قرار گرفته است.

دکتر استیون ایوانس و دکتر لیندا زاگبسکی از دانشگاه اکلاهاما از سخنرانان این همایش هستند. 

کد مطلب 951623

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