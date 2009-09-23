به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با هدف بررسی ابعاد معرفتی و فلسفی خرد و ارتباط آن با تفکر فلسفی برگزار می‌شود.

ابعاد معرفتی و فلسفی خرد ارتباط نزدیکی با تفکر فلسفی دارد. موضوع خرد انعکاسی از تفکر و فعالیت فلسفی است. اهمیت این موضوع در شیوه تفکر فلسفی در میان کودکان نیز حائز اهمیت است.

الهیات فلسفی، رستگاری شناسی و الهیات مسیحی از جمله محورها و موضوعاتی است که در این همایش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

خرد یک مفهوم عقلانی است اما کارکردهای عملی نیز دارد. این مساله مورد توجه فیلسوفان مسیحی قرار گرفته است.