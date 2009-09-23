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۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۱

چهار شکارچی غیرمجاز وحوش در علی آباد کتول دستگیر شدند

چهار شکارچی غیرمجاز وحوش در علی آباد کتول دستگیر شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول اداره کل منابع طبیعی گلستان از دستگیری چهار شکارچی غیرمجاز وحوش در حوزه منابع طبیعی علی آباد کتول خبر داد.

سعید محمدی در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان افزود: مامورین محیط زیست شهرستان علی آبادکتول در دهنه زرین‌گل چهار شکارچی را دستگیر کردند که از آنها دو قبضه سلاح شکاری، یک دستگاه خودرو و لاشه یک راس مرال کشف و ضبط کردند.

وی اظهار داشت: این متخلفان از عوامل پیمانکاری طرح جنگلداری فعال در منطقه بوده و خودرو مورد استفاده نیز خورو شخصی بوده است.

به گفته محمدی، نیروهای حفاظت از منابع طبیعی تمام تلاش خود را جهت پیشگیری از هرگونه تخلف در عرصه‌‌های منابع طبیعی انجام داده و متخلفین نیز تحت پیگرد و تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

این کارشناس بیان داشت: در این راستا تلفن رایگان شبانه‌روزی امدادجنگل و مرتع 09696 نیز آماده دریافت هرگونه گزارش مردمی است.

کد مطلب 951629

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