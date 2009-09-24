آمار 13 درصدی حمل و نقل ریلی در جابجایی کالا از بنادر کشور مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمدرضا اشکریز شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: کشورمان موقعیت مناسبی در کریدور شمال به جنوب دارد، حمل ونقل ریلی با برنامه ریزی و هدف گذاری خصوصا در بخش ترانزیت می تواند به کمک اقتصاد کشور بیایید.

به گفته وی، رونق ترانزیت موجب می شود ضمن کمک به رفع بیکاری، ارز آوری را برای کشور بوجود آورد و شاهد رونق اقتصادی و رشد صنعت حمل و نقل خواهیم بود.

اشکریز با انتقاد از ناموفق بودن ترانزیت در کشور خاطرنشان کرد: بالا بودن قیمت تمام شده در کشور و زمان زیاد انتقال از بنادر به سمت کشورهای همسایه علت عمده این مشکلات است.

اشکریز خاطرنشان کرد: در بحث قیمت تمام شده بنادر توانستند نقش خود را به خوبی ایفا کنند اما در این بین راه آهن نتوانست خودش را با شرایط کالاهای ترانزیتی تطبیق دهد.

وی گفت: چنانچه در بخش تعرفه های حمل و نقل ریلی بتوانیم انعطاف پذیری بیشتری از خود نشان بدهیم این امر به افزایش ترانزیت کمک خواهد کرد.

وی بیان داشت: در صورت رونق ترانزیت، به ازای هر تن کالای جابجا شده بین 35 تا 40 دلار درآمد ارزی وارد کشور می شود و برای 40 نفر نیز شغل ایجاد می گردد.

اشکریز تصریح کرد: همه کشورهایی که به نوعی مرتبط به دریا هستند به ترانزیت به عنوان یک مقوله جدی حساب باز می کنند و تلاش می کنند تا سهم خود را از ترانزیت روز به روز افزایش دهند.