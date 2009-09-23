به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از صبح امروز با برگزاری یک دیدار ورزشگاه "ترودی" شهر توکیو آغاز شد که طی آن کاوازاکی فرونتاله ژاپن با نتیجه 2 بر یک از سد ناگویا گرامپوس ایت این کشور گذشت.

این بازی که دربی ژاپنی‌ها در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بود با گلزنی بلاک کندی در دقیقه 28 برای تیم ناگویا گرامپوس ایت آغاز شد و این تیم حتی نیمه اول را نیز با برتری یک برصفر پشت سرگذاشت. در نیمه دوم و حدفاصل دقایق 60 تا 64 کاوازاکی به 2 گل رسید تا ضمن جبران شکست نیمه اول، برتری 2 بریک را از آن خود کند.

در این نیمه ابتدا کنگو ناکامورا در دقیقه 60 کار را به تساوی کشاند و با گل دقیقه 64 کارلوس جونینیو برتری 2 بریک از آن کاوازاکی شد. دیدار برگشت دو تیم همانند دیگر دیدارهای دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه هفته آینده (8 مهرماه) برگزار می شود.

دیگر دیدارهای دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز و فردا طبق برنامه زیر برگزار می شود:

چهارشنبه - 1/7/88

* بنیادکار ازبکستان - پوهانگ استیلرز کره جنوبی، ساعت 15:30، ورزشگاه جار تاشکند

* ام صلال قطر - اف سی سئول کره جنوبی، ساعت 19:15، ورزشگاه قطر اسپورت کلوب

پنجشنبه - 2/7/88

* پاختاکور ازبکستان - الاتحاد عربستان، ساعت 17، ورزشگاه پاختاکور تاشکند