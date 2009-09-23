بسیجیان هنرمند سپاه تهران بزرگ گرد هم آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم ساعت 19 و 45 دقیقه سه‌شنبه شب با قرائت آیاتی از قرآن و پخش سرود ملی ایران در دانشکده علوم ارتباطات پژوهشکده علمی کاربردی باقر العلوم (ع) آغاز شد و سپس سردار سیدباقر سادات حسینی معاون فرهنگی سپاه تهران بزرگ و سرپرست مرکز بسیج هنرمندان تهران بزرگ پشت تریبون رفت.

وی در سخنرانی کوتاه خود ضمن خیر مقدم به حاضران و تبریک عید سعید فطر گفت: هنرمندان بسیجی در هر کجا که شرایط هنرمندی فراهم بود و اقتضا کرد ایفای نقش کردند. آنها در گذشته در تمام عرصه‌های تهدید سخت مانند دفاع مقدس و امروز در عرصه تهدیدهای نرم حماسه آفریدند.

سادات حسینی ادامه داد: شهیدان هشت سال دفاع مقدس الگو شدند برای هنرمندان. آنها با الگو گرفتن از این دو جمله امام راحل (ره)‌ که "شهادت هنر مردان خداست" و "هنر عبارت است از دمیدن روح تعهد در انسان‌ها" کار خود را به بهترین شکل انجام دادند و خیلی از شاعران، خطاطان و هنرمندان بسیجی در دفاع مقدس به شهادت رسیدند.

مجید رجبی معمار مدیر شبکه تهران دیگر سخنران این همایش بود که در سخنان کوتاه خود گفت: تا آنجا که من می‌دانم تا به حال بیش از پنج هزار کتاب شامل خاطره، داستان، نمایشنامه، مجموعه عکس، فیلمنامه و... منتشر شده که برخی از آنها مانند مجموعه کتاب‌های فرهنگ جبهه بسیار غنی هستند و می‌توانند مبنع الهام هنرمندان جوان باشند.

وی در ادامه با یاد کردن از هنرمندانی چون مرحوم محمدعلی مردانی شاعر متعهد و دلسوز اهل بیت، سپیده کاشانی شاعر بزرگ انقلاب و دفاع مقدس و سیمیندخت وحیدی گفت: خیزش هنری از زمان جنگ آغاز شد. اما اگر امروز کسی بگوید می‌خواهم بدون توجه به اصل جنگ بر اساس برداشت‌های شخصی کار هنری کنم، ایرادی ندارد. اما اینها به بیراهه می‌روند.