سی و پنجمین اثر در ردیف آثار ملی دفاع مقدس ثبت شد

حسین عشقی به خبرنگار مهر در اهواز گفت: این پادگان با مساحت 2400 هکتار در هفت کیلومتری اندیمشک، 12 کیلومتری دزفول و 120 کیلومتری اهواز واقع شده است.

وی افزود: رزمندگان لشکر 17 علی بن ابی طالب در سال 63 در این مکان که ابتدا زمینی بایر بود مستقر و از سال 64 اقدام به ساخت ابنیه مورد نیاز مانند سوله های معروف به بیت الزهرا و ساختمانهای بتنی کردند.

وی یادآور شد: این پادگان به عنوان عقبه اصلی لشگر در عملیاتهای خیبر، بدر، عاشورا، والفجر 8، کربلای 4 و 5، والفجر 10 و ... مورد استفاده قرار گرفت و بعد از پذیرش قطعنامه نیز مرکز آموزش شد.

عشقی یادآور شد: این پادگان با آغاز اعزام کاروانهای راهیان نور به عنوان محل اسکان زائران مورد استفاده قرار گرفت. از جمله شهدای شاخص این پادگان سرداران شهید مهدی زین الدین، صادقی، دل آذر، کریمی، روحانی و ... هستند.