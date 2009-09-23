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۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۹:۰۹

282 میلیارد ریال اعتبار به طرحهای خودکفایی گیلان اختصاص یافت

282 میلیارد ریال اعتبار به طرحهای خودکفایی گیلان اختصاص یافت

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد استان گیلان گفت: امسال 282 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحهای خودکفایی و اشتغال مددجویان کمیته امداد استان گیلان اختصاص یافته است.

حسین علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان اعتبار از مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور به گیلان است که اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه 13 میلیارد و 49 میلیون ریال از این میزان اعتبار به صورت وام قرض الحسنه به 30 مددجو پرداخت شده است، اظهارداشت: تاکنون 771 طرح کشاورزی، دامپروری، باغداری، شیلات و صنعتی و خدماتی به ارزش 33 میلیارد و 395 میلیون ریال برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده اند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان ادامه داد: به هر طرح خودکفایی کمیته امداد  50 میلیون ریال تسهیلات پرداخت می شود که باز پرداخت آن سه تا پنج ساله است که با تخصیص کامل این میزان اعتبارات برای پنج هزار و 640 مددجوی گیلانی شغل ایجاد می شود.

وی همچنین جمع آوری بیش از92 میلیون ریال کمک نقدی به مردم ستمدیده فلسطین درآخرین جمعه ماه مبارک رمضان خبرداد و افزود:  درعید سعید فطر بیش از یک میلیارد و 44  میلیون ریال زکات فطریه از 418 ایستگاه ثابت و سیار جمع آوری زکات فطریه در استان جمع آوری شد که این مقدار نسبت به پارسال که 844 میلون ریال بوده  افزایش داشته است.

علی محمدی همچنین یاد آورشد: در عید سعید فطر مردم نودوست گیلانی مبلغ 19 میلیون 377 هزار ریال برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد نیز اهداء کردند.

کد مطلب 951645

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