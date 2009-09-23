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۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۱۴

دومین جشنواره گویشهای منطقه سمنان برگزار می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: دبیر انجمن فرهنگ زبان و ادبیات  کومش گفت: دومین جشنواره کویش های منطقه سمنان در شب یلدا برگزار می شود.

اسماعیل همتی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: در این جشنواره آخرین آثار و پژوهش های مربوط به گویش های بومی منطقه سمنان و کومش مورد توجه بررسی و بازتاب قرار می گیرد.

وی با اشاره به انتشار کتاب نخستین جشنواره گفت: کتاب نخستین جشنواره مورد استقبال شهروندان علاقه مند و همچنین پژوهشگران داخل و خارج کشور قرار گرفت و امسال نیز آثار مطرح شده در این جشنواره به صورت کتابی مستقل جهت استفاده علاقه مندان چاپ و منتشر خواهد شد.

به گفته وی، مهلت ارسال آثار به دفتر این انجمن که در فرهنگسرای کومش واقع است تا 15 آبان ماه است.

همتی یاد آور شد: امیدواریم بتوانیم علاوه بر برگزاری جشنواره ای پربار، پذیرایی مطابق با سنت شب یلدا از مهمانان داشته باشیم.

کد مطلب 951651

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