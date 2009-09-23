به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش موضوعاتی چون معرفتشناسی دینی، رابطه میان دین و علوم و دیدگاههای جهانوطنگرایی مورد بررسی قرار میگیرد.
"معرفتشناسی اعتقاد دینی" موضوعی است که توسط الوین پلنتینجا و ریچارد فلدمن در این همایش مورد بررسی قرار میگیرد.
رابطه میان دین و علوم موضوع دیگری است که توسط پلنتینجا و الیوت سابر مورد توجه قرار گرفته است.
استدلالات جهانوطنگرایان و مسائل شر و معرفتشناسی ناسازگاری و تقلیلگرایی و فلسفه زیست شناسی سایر موضوعاتی است که در این همایش مورد بررسی قرار میگیرد.
الوین پلنتینجا، الیوت سابر، الکساندر پروس، ایوان فالس، راجر وایت و توماس کلی از جمله سخنرانان این همایش به شمار میروند.
نظر شما