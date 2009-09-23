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۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۱

همایش "فلسفه دین و الهیات فلسفی" برگزار می‌شود

همایش "فلسفه دین و الهیات فلسفی" تیرماه سال آتی در دانشگاه سنت توماس مینه سوتا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش موضوعاتی چون معرفت‌شناسی دینی، رابطه میان دین و علوم و دیدگاه‌های جهان‌وطن‌گرایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

"معرفت‌شناسی اعتقاد دینی" موضوعی است که توسط  الوین پلنتینجا و ریچارد فلدمن در این همایش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رابطه میان دین و علوم موضوع دیگری است که توسط پلنتینجا و الیوت سابر مورد توجه قرار گرفته است.

استدلالات جهان‌وطن‌گرایان و مسائل شر و معرفت‌شناسی ناسازگاری و تقلیل‌گرایی و فلسفه زیست شناسی سایر موضوعاتی است که در این همایش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الوین پلنتینجا، الیوت سابر، الکساندر پروس، ایوان فالس، راجر وایت و توماس کلی از جمله سخنرانان این همایش به شمار می‌روند.

کد مطلب 951670

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