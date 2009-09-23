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۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۳

کتابچه رایانه ای مایکروسافت تولید شد

کتابچه رایانه ای مایکروسافت تولید شد

مایکروسافت در رقابت با اپل و ایسوس، کتابچه رایانه ای با عنوان Courier را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این محصول جدید مایکروسافت در راستای رشد تقاضای بازار مینی لپ تاپها (نت بوک) و به خصوص رقابت با اپل عرضه می شود.

 

رایانه Courier در واقع شبیه به نوعی کتاب الکترونیک با قابلیت باز شدن است این کتابچه از دو صفحه نمایشگر 7 اینچی کاملا لمسی تشکیل شده که همانند یک کتاب از وسط باز می شوند.

 

این نمایشگرهای لمسی از طریق انگشت و یا یک قلم نوری عمل می کنند Courier همانند "آی- فن" تنها مجهز به یک کلید روشن کننده است.

 

با فشار دادن این کلید، صفحه دسک تاپ رایانه مشاهده و بعضی از آیکونهای جانبی مثل اطلاعات مفید برای شارژ باتری و علامت دسترسی به اتصال اینترنت در دسترس قرار می گیرند.

 

براساس گزارش وب نیوز، در طرف بالایی دستگاه یک "وب کم" کوچک با وضوح تصویر 3 مگاپیسکلی قرار گرفته است.

کد مطلب 951680

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