کتابچه رایانه ای مایکروسافت تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این محصول جدید مایکروسافت در راستای رشد تقاضای بازار مینی لپ تاپها (نت بوک) و به خصوص رقابت با اپل عرضه می شود.

رایانه Courier در واقع شبیه به نوعی کتاب الکترونیک با قابلیت باز شدن است این کتابچه از دو صفحه نمایشگر 7 اینچی کاملا لمسی تشکیل شده که همانند یک کتاب از وسط باز می شوند.

این نمایشگرهای لمسی از طریق انگشت و یا یک قلم نوری عمل می کنند Courier همانند "آی- فن" تنها مجهز به یک کلید روشن کننده است.

با فشار دادن این کلید، صفحه دسک تاپ رایانه مشاهده و بعضی از آیکونهای جانبی مثل اطلاعات مفید برای شارژ باتری و علامت دسترسی به اتصال اینترنت در دسترس قرار می گیرند.

براساس گزارش وب نیوز، در طرف بالایی دستگاه یک "وب کم" کوچک با وضوح تصویر 3 مگاپیسکلی قرار گرفته است.