300 کلاس آموزش قرآن کریم در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سید جواد عظیمی قبل از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اتمام طرح نهضت قرآن‌آموزی ویژه تابستان و ماه مبارک رمضان در استان قم اظهار داشت: در این طرح بیش از هشت هزار و 200 نفر شرکت کرده‌اند.



وی ادامه داد: طرح نهضت قرآن‌آموزی شامل آموزش روخوانی، روان‌خوانی و مفاهیم قرآنی است که کلاس‌های آن در مساجد و مراکز قرآنی برگزار شده است.



رئیس دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم از اهدای جوایز به 900 نفر از برترین‌های طرح نهضت قرآن‌آموزی در طول برگزاری این دوره‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: در پایان دوره‌های آموزش قرآن نیز از سه شرکت‌کننده ممتاز با اهدای جوایزی قدردانی شد.



وی در ادامه خاطرنشان کرد: طرح نهضت قرآن آموزی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم برطرف‌کردن بی‌سوادی قرآنی برگزار شده است.



حجت‌الاسلام عظیمی در پایان با ابراز قدردانی از تلاش مربیان قرآنی در طول برگزاری طرح نهضت قرآن‌آموزی، تصریح کرد: مربیان قرآنی در طول برگزاری این دوره‌ها با حضور در کلاس‌ها، در زمینه ترویج آموزش روخوانی، روان‌خوانی و مفاهیم قرآنی همکاری‌های خوبی داشته‌اند.

