ترقی 24 پله ای ایران در بانک جهانی به واسطه دفاتر خدمات الکترونیک

"فرزان شیروان بیگی" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انجام بازدید، کنترل نقشه، استعلامهای مهندسان از جمله وظایفی بوده که طی این یکسال به تدریج برعهده این دفاتر قرار گرفته و بدین ترتیب با تغییرات حاصل شده یک فرآیند کامل تصدی گری به پایان رسیده است.

این مقام مسئول در شهرداری تهران با اشاره به اینکه تا پایان مهرماه فرآیند صدور انواع پروانه های ساختمانی نیز به این دفاتر محول خواهد شد، ادامه داد: البته این دفاتر امروز منشاء خدمات دیگری چون صدور مجوزطرح ترافیک و صدور حساب نوسازی است.

شیروان بیگی همچنین با اشاره به سایر خدمات ارائه شده از سوی این دفاتر در آینده ای نزدیک گفت: به زودی استعلام آتش نشانی نیز به لیست وظایف این دفاتر افزوده می شود.

مشاور معاون شهرسازی و معماری با برشمردن تاثیرات حاصل از افتتاح این دفاتر افزود: با آغاز به کار این دفاتر زمان مفید فرآیندهای محوله به نصف کاهش پیدا کرده است.

براساس اعلام بانک جهانی با این اقدام انجام شده و راه اندازی دفاتر خصوصی خدمات الکترونیکی ایران 24 پله درشاخص جهانی این بانک ترقی کرده و رتبه آن از 157 به 133 کاهش یافته است.

طی یکسال گذشته بیش از 179 میلیون برگ از پرونده های بایگانی شهرداری، معادل سه میلیون و 450 هزارپرونده توسط این دفاتر اسکن و ثبت شده که از این تعدا د یک میلیون و 300 هزار پرونده مربوط به شهرسازی بوده است شیروان بیگی

شیروان بیگی در توضیح چگونگی ارزیابیهای بانک جهانی گفت: در ارزیابی انجام شده 10 شاخص عمده مورد بررسی قرار می گیرد که یکی از آنها صدور انواع مجوزهاست که ایران با تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک توانسته جایگاه قابل توجهی را در این لیست به خود اختصاص دهد.

مشاور معاون شهرسازی و معماری تعداد دفاتر فعال خدمات الکترونیک را 70 دفتراعلام کرده و گفت: طی یکسال گذشته بیش از 179 میلیون برگ از پرونده های بایگانی شهرداری، معادل سه میلیون و 450 هزار پرونده توسط این دفاتر اسکن و ثبت شده که از این تعداد یک میلیون و 300 هزار پرونده مربوط به شهرسازی بوده است.

این مقام مسئول گفت: با تکمیل و توسعه وظایف دفاترخدمات الکترونیک این دفاتر می توانند در ارائه خدمات رسانی بسیاری دیگر از فرآیندها نیز به کار گرفته شوند.

شیروان بیگی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد یکساله این دفاتر گفت: البته در حال حاضر نمی توان مدعی تحقق صددرصدی اهداف تعیین شده و نیز بی نقص بودن عملکرد این دفاتر بود چرا که این فرآیند در مسیرحرکت خود همواره نیاز به رشد، ارتقاء، تکمیل، آموزش، نرم افزارهای جدید و تکمیل نرم افزارهای قدیمی و در مجموع رفع نیازها و اشکالات پیش آمده دارد.