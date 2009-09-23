به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، با توجه به بررسیهای کارشناسی و تخصصی انجام شده از سوی وزارت کشور، مشخص شد با وجود وظایف گسترده و متنوع و مسئولیت بالا و خطیر مدیریت شهری،حقوق و مزایای دریافتی شهرداران در مقایسه با حقوق و مزایای سایر مدیران نهادهای عمومی، دولتی و غیردولتی و همچنین بخش خصوصی در سطح پایینتری قرار دارد.
بر این اساس، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور، با اصلاح آییننامه حقوق و مزایای شهرداران که طبق آن حقوق و مزایای شهرداران شهرداریهای درجه 1 تا 12 مورد تجدیدنظر قرار گرفت.
بدین ترتیب، عدد مبنای حقوق شهرداران شهرداریهای درجه یک و دو معادل 1055، شهرداریهای درجه سه و چهار معادل 1145، شهرداریهای درجه پنج و شش معادل 1235، شهرداریهای درجه هفت معادل 1420، شهرداریهای درجه هشت معادل 1550، شهرداریهای درجه نه معادل 1600، شهرداریهای درجه 10 معادل 1690، شهرداریهای درجه 11 و 12 معادل 1780، تعیین شد. حقوق مبنای شهرداران سراسر کشور بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت برابر است با حاصل ضرب ضریب حقوقی در عدد مبنای فوقالذکر.
این مصوبه را رئیسجمهور در تاریخ 21/6/1388 ابلاغ کرده است.
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