محکومیت حرکات ضد انقلاب در حاشیه روز جهانی قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمدباقر قالیباف" روز چهارشنبه در مراسم افتتاح تقاطع غیرهمسطح شقایق با بزرگراه شهید کاظمی در منطقه 19 با بیان این مطالب افزود: هر کس که دغدغه انقلاب و نظام را دارد و دلسوز مردم و ملت است این گونه حرکتها را محکوم می کند.

وی ادامه داد: حتما این حرکت در مقابل سیل عظیم مردم قابل توجه نبود ولی هر تعداد و هر چند محدود هم غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل است. ما روزهای بزرگی داریم که روز تبلور وحدت ملی ماست. روز قدس یکی از این روزهاست که نباید در آن شعاری غیر آرمان قدس مطرح شود.

قالیباف معتقد است نباید به خاطر سلیقه ها، گرایشها و لجبازی ها در این روزها کلمه توحید، خدامحوری و وحدت را فراموش کنیم.

امروز دشمنان انقلاب با تشخیص درس گرانیگاه انقلاب را مورد حمله قرار داده اند تا جامعه را خدشه دار کرده و وحدت را در جامعه ما بشکنند

شهردار تهران

وی شرایط امروز کشور را به مراتب بسیار حساستر از سه سال نخست انقلاب دانست و گفت: دو نکته مهم کلمه توحید (خداپرستی) و توحید کلمه (وحدت) باعث استقرار، تثبیت و تداوم انقلاب ما شد.

شهردار تهران ادامه داد: انسان در اقدامات و کارهایش نباید بین خود و خدای خود دچار تردید شود زیرا در این صورت در زندگی مادی و معنوی خود شکست می خورد.

قالیباف اضافه کرد: در 30 سال گذشته در هیچ مقطع و بحرانی احساس نکردیم جامعه وحدت خود را از دست بدهد. ما باید به گذشته برگردیم و به بیانات، فرمایشات، وصیت نامه، یادداشتها و پیام حضرت امام (ره) درباره حفظ وحدت نگاه کنیم که ایشان مهمترین مسئله را وحدت و توحید کلمه می دانند.

شهردار شهر تهران در ادامه تصریح کرد: امروز دشمنان انقلاب با تشخیص درست، گرانیگاه انقلاب را مورد حمله قرار داده اند تا جامعه را خدشه دار کرده و وحدت را در جامعه ما بشکنند. اینجاست که نخبگان سیاسی و بزرگان ما در عرصه های مختلف باید این بار را به دوش بکشند. از این رو اگر ما در این خصوص گرایشهای سیاسی، نگاه حزبی، نگاه غیرملی و غیردینی داشته باشیم ظلم به کشور، نظام، انقلاب و شهدا کرده ایم.

به گفته قالیباف چه دشمنان و چه دوستان نادان که بخواهند وحدت جامعه را بشکنند و آن را دچار خدشه کنند باعث می شود ما از مسیر انقلاب خارج شویم.

وی در ادامه از دفاع مقدس به عنوان بزرگترین معروف تاریخ انقلاب اسلامی یاد کرد و گفت: مهمترین هدف انقلاب اسلامی این بود که ما به جهانیان، بشریت و جامعه خود اثبات کنیم که دین تضمین کننده دنیا و آخرت آنهاست و می تواند همه نیازهای مادی و معنوی آنها را تامین کند و آنها را به سمت حقیقت طلبی، حقیقت جویی، اخلاق و رستگاری پیش برد.

قالیباف این موضوع را مهمترین برجستگی دفاع مقدس و مهمترین درس رزمندگان به ما دانست و اضافه کرد: اگر به شعارهای انقلاب و گفتمان امام (ره) نگاه کنیم این را در اندیشه های ایشان در می یابیم.

وی با بیان اینکه تاریخ بشریت ثابت کرد پیچیده ترین و سخت ترین جهت و رویکرد، رویکرد نظامی در زندگی انسانهاست، اظهار داشت: هر مکتب، مدیریت، گفتمان، کشور، قبیله و عشیره ای اوج اقتدار و عزت خود را در سخت ترین شرایط یعنی در عرصه جنگ معرفی می کند بنابراین دفاع مقدس از مهمترین افتخارات نظام ولایی ماست.

شهردار تهران افزود: ای کاش رسانه های ما نه از زبان مسئولان و رزمندگان و فرماندهان بلکه با مراجعه به اظهار نظرهای دشمنان پس از جنگ که در روزنامه ها و دپارتمانهای مختلف نظامی نظرهایی داده اند رجوع می کردند تا عظمت دوران جنگ ما روشن شود.

قالیباف افزود: ما که توانسته ایم در دوران جنگ در سخت ترین عرصه چنین موفقیتی به دست بیاوریم چرا نتوانسته ایم در عرصه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به چنین توفیقاتی در کشور دست پیدا کنیم.



اثبات کارآمدی دین وظیفه ماست. باید کارآمدی دین را ثابت کنیم و مردم را تحت فشار نگذاریم قالیباف

وی ادامه داد: اگر در دوران جنگ لازم بود روحیه حماسی و احساسی داشته باشیم هم اکنون باید بیشتر به بخش عقلانیت توجه کنیم زیرا این بخش می تواند امروز ما را از سختیها و چالشها رهایی دهد.

به گفته قالیباف وقتی دین در آن عرصه توانایی های خود را به اثبات رساند در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی امروز دنیا هم می تواند اثبات کند و اگر این کار نشد برمی گردد به من و امثال من که در مدیریتها قرار گرفته ایم.

وی افزود: اگر آن زمان مهمترین دغدغه ما حضور در جنگ بود امروز اثبات کارآمدی دین وظیفه ماست. باید کارآمدی دین را ثابت کنیم و مردم را تحت فشار نگذاریم.

قالیباف با بیان اینکه امروز زمان شعار دادن و حرف احساسی زدن نیست گفت: تنها کار بدون اثربخشی و ثمربخشی فایده ندارد و باید کارهای اثر بخش انجام دهیم و این هم نمی شود مگر با محبت، برادری، دلدادگی و رجوع فرهنگ ناب دفاع مقدس.