22 میلیارد ریال به کشاورزی پلدختر خسارت وارد شد

علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر اظهار داشت: بر اثر بارش تگرگ و باران شدید در روزهای اخیر به امور زیربنایی، آب بندها، تاسیسات دامی و باغات این شهرستان بین 20 تا 70 درصد خسارات وارد شد.

وی تصریح کرد: در مجموع ارزیابی های به عمل آمده حدود دو هزار و 450 هکتار از اراضی شهرستان پلدختر دچار خسارات شدند.

به گزارش مهر، بر اثر بارشهای رخ داده طی روزهای گذشته در پلدختر خسارات سنگینی به مزارع کشاورزی، صیفی جات و احشام روستاییان منطقه وارد شد به طوریکه بارش تگرگ در روستاهای اسلام آباد علیا و صفلی، چم غلامعلی، چم گردله و ... باعث از بین رفتن بوته های خیار به عنوان مهم ترین کشت منطقه و وارد شدن خسارات سنگین به کشاورزان شد.

همچنین به گفته دبیر ستاد حوادث غیرمترقبه شهرستان پلدختر تعدادی از احشام عشایر ساکن در منطقه تخت چان تلف شدند.

فضل الله اصلانی یادآور شد: همچنین بر اثر بارش باران و طغیان رودخانه کشکان پل خاکی عابر پیاده که به طور موقت در کنار پل در حال احداث پلدختر ساخته شده بود تخریب شد.