  1. استانها
  2. لرستان
۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۴۹

بر اثر بارندگی؛

22 میلیارد ریال به کشاورزی پلدختر خسارت وارد شد

22 میلیارد ریال به کشاورزی پلدختر خسارت وارد شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر گفت: در اثر بارشهای اخیر بیش از دو میلیارد و 200 میلیون ریال خسارات به بخش های مختلف کشاورزی این شهرستان خسارت وارد شد.

علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر اظهار داشت: بر اثر بارش تگرگ و باران شدید در روزهای اخیر به امور زیربنایی، آب بندها، تاسیسات دامی و باغات این شهرستان بین 20 تا 70 درصد خسارات وارد شد.

وی تصریح کرد: در مجموع ارزیابی های به عمل آمده حدود دو هزار و 450 هکتار از اراضی شهرستان پلدختر دچار خسارات شدند.

به گزارش مهر، بر اثر بارشهای رخ داده طی روزهای گذشته در پلدختر خسارات سنگینی به مزارع کشاورزی، صیفی جات و احشام روستاییان منطقه وارد شد به طوریکه بارش تگرگ در روستاهای اسلام آباد علیا و صفلی، چم غلامعلی، چم گردله و ... باعث از بین رفتن بوته های خیار به عنوان مهم ترین کشت منطقه و وارد شدن خسارات سنگین به کشاورزان شد.

همچنین به گفته دبیر ستاد حوادث غیرمترقبه شهرستان پلدختر تعدادی از احشام عشایر ساکن در منطقه تخت چان تلف شدند.

فضل الله اصلانی یادآور شد: همچنین بر اثر بارش باران و طغیان رودخانه کشکان پل خاکی عابر پیاده که به طور موقت در کنار پل در حال احداث پلدختر ساخته شده بود تخریب شد.

کد مطلب 951715

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها