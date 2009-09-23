تلفات تصادفات جاده ای در لرستان 21 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین رحیمی نیز روز چهارشنبه در جلسه کارگروه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در محل استانداری لرستان در سخنانی با اشاره به ابلاغ آئین نامه جدید مدیریت ایمنی و سوانح جاده ای، اظهار داشت: همیشه ما علاقه داشته ایم که همه دستگاههای مرتبط با نیروی انتظامی همکاری لازم را داشته باشند که خوشبختانه با ابلاغ این آیین نامه یک جنبش جدیدی در زمینه کاهش تلفات جاده ای ایجاد خواهد شد.

رحیمی با بیان اینکه با اجرای این آیین نامه تلفات جاده ای در استان لرستان به طور قطع کاهش خواهد یافت، عنوان کرد: با همکاری دستگاههای متولی و با اجرای این طرح حتی اگر جان یک نفر را هم نجات بدهیم کار بزرگی انجام داده ایم.

وی در ادامه با اشاره به آمار تلفات جاده ای در سال گذشته در استان لرستان، گفت: خوشبختانه لرستان در سال گذشته رتبه اول را در بحث کاهش تعداد تلفات جاده ای به خود اختصاص داده است.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با بیان اینکه در پنج ماهه نخست سال جاری 21 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش کشته در تلفات جاده ای داشته ایم، یادآور شد: همچنین مطابق بررسیهای به عمل آمده میزان تلفات بر اثر تصادفات درون شهری نیز در مدت زمان یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد کاهش یافته است.

سرهنگ رحیمی خاطر نشان کرد: در مجموع در مدت زمان پنج ماه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان تلفات تصادفات در این استان 18 درصد کاهش را نشان می دهد.