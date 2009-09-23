وحدت ملی اولویت نخست کشور است/ فضای توهین باید برچیده شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی لاریجانی ظهر چهارشنبه در جمع شورای وعاظ قم طی سخنانی با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، بر ضرورت حفظ وحدت در کشور تأکید کرد خاطرنشان کرد: همه باید برای حفظ وحدت ملی تلاش کنند.



وی با بیان اینکه فضای توهین از کشور باید برچیده شود عنوان کرد: فضای تبلیغاتی و سیاسی کشور به جای تنگ نظری و اتهام افکنی باید به سوی وحدت و نقاط اشتراک سوق پیدا کند.



نماینده مردم قم در مجلس خاطرنشان کرد: مسائل خرد و جزیی نباید منافع ملی ما را تحت‌الشعاع قرار دهد.



وی همچنین با اشاره به وجود ردپای خارجی‌ها در مسائل پس از انتخابات بیان کرد: برخی از کشورهای خارجی به طور شتابزده در مسائل داخلی کشور دخالت کردند که‌ این موضوع نشانگر خامی آنها بود و رسانه‌ها بیگانه نیز به طور سازمان یافته اقدام به‌ایجاد جو روانی کردند.



وی در ادامه از نیاز کشور به وحدت سخن گفت و بیان داشت: همه باید با گذشت، منافع ملی کشور را بر تمام مسائل ارجح بدانند و فضای وحدت آمیزی در کشور ایجاد کنند.



لاریجانی ادامه داد: بعضی از بیانیه‌ها نشان داد که چندان به این مهم توجه نشده است.



رئیس مجلس ادامه داد: سیاستمداران و اصحاب رسانه باید در شرایط کنونی فضای کشور را به سمت وحدت و نقاط اشتراک سوق دهند.