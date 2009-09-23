به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بیش از 67 درصد افرادی که در گروه‌های درمانی لاغری آلمان شرکت می‌کنند زمانی که بستنی را می‌بینند نمی‌توانند در برابر نخوردن آن مقابله کنند.

در نتایج این تحقیق مشخص شده است که بستنی به دلیل ظاهر رنگی بیش از هر غذای دیگری خوشمزه به نظر می‌رسد که در عین چاق‌کننده بودن اما کمتر کسی می‌تواند از خوردن آن خودداری کند.

پزشکان درباره لزوم حذف این غذای خوشمزه از وعده غذایی افراد سنگین وزن می‌گویند: بستنی به دلیل داشتن قند و مولکولهای چربی فراوان یکی از چاق‌ کننده‌هایی است که بی‌شک در هنگام رژیم غذایی در رتبه نخست لیست غذاهای چاق‌کننده قرار دارد.

مسئولان بهداشت اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که در سال‌های آینده والدین کودکان می‌بایست سعی کنند تعداد دفعات مصرف بستنی کودکانشان را به هفته‌ای سه بار کاهش دهند تا از چاقی‌های ناخواسته کودکانشان جلوگیری کنند.