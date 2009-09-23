سیر تحول صور خیال در آثار شکسپیر منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدنی مترجم کتاب "سیر تحول صور خیال در آثار شکسپی" درباره محتوای این کتاب گفت: در این کتاب صور خیالی که شکسپیر در آثار خود به کار برده تبیین وسیر تغییر و تحول در این صور بررسی می شود.

وی ادامه داد: نویسنده این کتاب صور خیال و تکنیکهای شکسپیر را در نمایشنامه های مختلف بررسی کرده و بر این اساس معتقد است که شکسپیر در دوره های مختلف در آثارش برای صور خیال تکنیکهایی مختلفی به کار برده است به طوری که در آثار نخست این صور ساده بوده ولی به مرور پیچیده تر و دقیقتر شده است.

مدنی در مورد آثار شکسپیر گفت: ٱثار شکسپیر با داشتن بار اخلاقی و فرهنگی فراوان، شخصیتهایی با خلق و خوی بشری را ارایه می کند که در موقعیتهای مختلف تغییر پیدا می کنند.

مترجم این کتاب عنوان کرد: این اثر می تواند به عنوان نوعی کتاب مرجع برای دانشجویان رشته های تئاتر و ادبیات انگلیسی کاربرد داشته باشد.



