توریسم صنعتی در استان مرکزی فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمدحسین فرمهینی فراهانی ظهر چهارشنبه در سمینار آشنایی با میراث فرهنگی و جاذبه های گردشگری استان مرکزی با تاکید بر جذب گردشگر در استان افزود: از آنجا که ورود هر گردشگر 20 فرصت شغلی ایجاد می کند بنابراین باید جاذبه های صنعتی، کشاورزی و تاریخی استان را حفظ و زمینه‌های ورود بیشتر گردشگر به استان مرکزی را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه استان مرکزی دارای پتانسیل بالایی در زمینه جذب گردشگر و توسعه توریسم صنعتی است، خاطرنشان کرد: استان مرکزی دارای توانمندی بالایی در جاذبه های طبیعی و تاریخی است که اگر بتوان این جاذبه ها را گسترش داد، بدون شک می‌توان در جهت گسترش گردشگر فعالیت کرد.

وی با تاکید بر حفظ میراث فرهنگی استان تصریح کرد: برای احترام گذاشتن به انسانهای گذشته نیاز است تا میراث فرهنگی خود را حفظ کنیم و این وظیفه انسانهاست که میراث فرهنگی را پاس بدارند و در حفظ و انتقال آن به نسل های آینده بکوشند زیرا میراث فرهنگی به گذشتگان و آیندگان مربوط می شود.

وی با اشاره به اینکه استان مرکزی از نظر مفاخر و شخصیتهای فرهیخته و بزرگ نسبت به دیگر استانها برتر است، گفت: همچنین وجود کوه ها، دشتها و غارها باعث برتری و مزیت استان نسبت به استانهای دیگر شده است و امیدواریم جاذبه های گردشگری استان رونق یابد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی یکی از نکات جالب توجه در زمینه میراث فرهنگی و تاریخ استان مرکزی را نقش عمده بانوان عنوان کرد و افزود: در تاریخ استان مرکزی، بانوان متعددی حضور دارند که در عرصه های مختلف به نقش آفرینی پرداخته اند که برخی از برهه های تاریخی می توان حضور آنها را مشاهده کرد.

فرمهینی فراهانی با تاکید بر اینکه حفظ میراث فرهنگی تنها وظیفه سازمان گردشگری و میراث فرهنگی نیست گفت: این امر نیازمند همکاری مردم و سازمانهای و دستگاه های دولتی است که باید همکاری خوبی با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دراین رابطه داشته باشند.

در این جلسه که با حضور کارشناسان ادارات و برخی از مدیران روابط عمومی سازمانها برگزار شد، جاذبه های مغفول مانده گردشگری استان از جمله غار کیخسرو واقع در منطقه شرا در کوه شاه معرفی شد.