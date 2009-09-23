دفاع مقدس تجلیگاه دفاع از هویت دینی و ملی ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، امام جمعه بروجرد صبح چهارشنبه در دیدار با نیروهای مسلح این شهرستان اظهار داشت: هشت سال دفاع مقدس حاوی درس عبرتهای فروانی است و این دوران به ظاهر تلخ و ناگوار دستاوردهای ارزشمندی برای ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی در ژی داشت.

حجت الاسلام ترابی با تاکید بر اینکه دوران جنگ تحمیلی با همه مصائب و خسارات مادی که به همراه داشت دارای برکات فروانی نیز بود، عنوان کرد: دوران دفاع مقدس دوران دفاع از آب، خاک، ناموس و هویت دینی و ملی کشورمان بود.

وی تصریح کرد: ما در دوران دفاع مقدس به این نتیجه رسیدیم که باید خودمان را باور کنیم و با تکیه توانمندیهای جوانانمان کشور را اداره کنیم که تاثیر این خودباوری در همه عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و به ویژه در فناوریهای نوین دفاعی قابل توجه بوده است.

امام جمعه بروجرد یادآور شد: امروز با خودباوری و اعتماد به نفس ما توانستیم به پیشرفتها و ابتکاراتی دست بیابیم که تحسین دوست و دشمن را برانگیخت.

حجت الاسلام ترابی با تاکید بر اینکه امروز اعتماد به نفس و خودبواری به یک باور ملی تبدیل شده است، این امر را از برکات دوران دفاع مقدس دانست و خاطر نشان کرد: موفقیتهای بسیار بزرگ و چشمگیر ایران اسلامی به خصوص در عرصه تولید علم، انرژی هسته ای، صنایع دفاعی و هوافضا ثمره شیرین خودبواری برای ملت ایران است.