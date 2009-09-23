بروز سوء مصرف اکستاسی در جوانان ناشی از اوقات تلف شده آنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهرانگیز شعاع کاظمی در نشست علمی پژوهشی که با عنوان "بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران نسبت به سوء مصرف اکستاسی" در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد با اشاره به جوان بودن جمعیت کشور گفت: قشر جوان کشور علاوه بر روحیه کنجکاوی همواره به دنبال کسب هویت اجتماعی است لذا جهت دستیابی به هویت موفق و مطلوب، ناگزیر خود را با تحولات پیچیده جهانی هماهنگ و همسو می‌کند و در جهت این همسویی حتی حاضر به قبول ریسک و خطرات ناشی از این تحولات نیز است زیرا احساس می‌کند موفقیت و سرآمد بودن نیاز به قبول خطر دارد.

وی افزود: متأسفانه در قرن حاضر اکستاسی یا شادی سیاه، قدرت چنین مواجهه‌ای را به صورت کاذب برای جوان امروزی بوجود آورده است و نگرانی‌های ناشی از سوء مصرف این ماده نیز روز به روز در حال افزایش است زیرا مصرف اکستاسی باعث افزایش خشونت، رفتارهای مخاطره آمیز و ارتکاب جرم می ‌شود.

دکتر شعاع کاظمی با اشاره به پژوهشی که در این زمینه به‌طور تصادفی میان 220 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های دولتی شهر تهران انجام شد، افزود: هدف از این پژوهش بررسی نگرش و آگاهی دانشجویان نسبت به مصرف اکستاسی بود.

وی با اشاره به یافته‌های این پژوهش اظهار داشت: هرچه جوان از اوقات تلف شده بیشتری برخوردار باشد به مصرف اکستاسی نیز بیشتر گرایش می‌یابد لذا پر کردن اوقات فراغت جوانان به نحو مطلوب نقش بسزایی در عدم گرایش جوانان به مواد روانگردان دارد. همچنین پژوهش حاضر نشان داد که دختران از آگاهی بیشتر و کاملتری نسبت به پسران برخوردارند و در مواقع اضطراری نیز به راه‌حل‌های بهتر و مناسب‌تری دست می‌یابند.

وی به ارتباط دو سویه مصرف اکستاسی و روابط خانوادگی اشاره و خاطرنشان کرد: نوع روابط خانوادگی در گرایش به مصرف اکستاسی تاثیرگذار است. هر چه ارتباطات درون خانوادگی ضعیف و مختل باشد میزان گرایش به مصرف مواد نیز افزایش می‌یابد و جوان نیز برای پر کردن خلاء عاطفی به مصرف مواد پناه می‌برد.

این پژوهشگر حوزه اعتیاد با بیان اینکه تفکرات منفی در گرایش به مصرف مواد روانگردان تاثیرگذار است، گفت: هر چه افراد دارای تفکرات منفی و غلط، توهم‌زایی و هذیان‌گویی باشند میزان گرایش آنها به مصرف مواد نیز افزایش می‌یابد.

دکتر شعاع کاظمی با بیان اینکه نگرش‌های منفی افراد نسبت به توانایی‌های خود، برداشت منفی یا معکوس از تجارب گذشته، تمایل به تجربه کردن امور منفی و اندیشیدن به نتایج کوتاه مدت از جمله اموری هستند که با مصرف مواد مرتبط‌ اند، گفت: این افراد همیشه در زندگی خود لذت‌های آنی را بر فواید طولانی مدت ترجیح می‌دهند و در تشخیص هنجارها ضعیف و دارای نوعی احساس حقارت هستند که برای جبران این احساس به مصرف مواد پناه می‌برند.

وی تاکید کرد: با ارائه مهارت‌های زندگی و تقویت نگرش مثبت در افراد می‌توان مداخلات پیشگیرانه‌ای در عدم گرایش آنان به ویژه نسل جوان نسبت به سوء مصرف مواد انجام داد زیرا توجه ویژه به نسل جوان کشور از اقدامات ضروری کشور محسوب می‌شود.