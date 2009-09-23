احتمال سقوط کابینه نتانیاهو تقویت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان امارات، "اسحاق هرتزوگ" که یکی از وزرای کابینه ائتلافی رژیم صهیونیستی به شمار می رود، در این باره اظهار داشت: در صورتی که نتانیاهو تغییراتی اساسی در عملکرد خود ایجاد نکند، حزب کار از ائتلاف با حزب لیکود خارج می شود.

خاطر نشان می شود در انتخابات اخیر در سرزمین های اشغالی نتانیاهو که رهبری حزب راستگرای افراطی لیکود را بر عهده دارد، توانست با تشکیل ائتلاف با حزب کار کابینه خود را تشکیل دهد، و در صورت خارج شدن این حزب از کابینه مجبور به اعلام انحلال دولت می شود.

هرتزوگ که یکی از اعضای اصلی حزب کار است، در این باره افزود: در صورتی که نتانیاهو تغییری اساسی در سیاست های خود ندهد، بطور حتم از این ائتلاف خارج می شویم.

این در حالیست که "یوییل حسون" یکی از اعضای کنیست رژیم صهیونیستی توجه نتانیاهو به تهدیداتی این چنینی را دور از ذهن دانست.