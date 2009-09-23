ایران یک نماینده در جشنواره سینمای نوین مونترال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، "کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره" در کنار 16 فیلم در این بخش روی پرده می‌رود. آثاری از فیلمسازان بزرگ سینمای جهان در این بخش اکران می‌شود. فیلم‌هایی از لارس فن‌ تریر، کاترین بریا، مانوئل دی ‌الیورا، پدرو آلمودوار، آلن کاوالیه، میکا کوریسماکی و الیا سلیمان در این بخش نمایش داده می‌شود.

در بخش‌های مختلف سی و هشتمین جشنواره سینمای نوین مونترال 250 فیلم از 48 کشور اکران می‌شود. فیلم سینمایی "بانوان آبی‌پوش" به کارگردانی کلود دمرس محصول کانادا در مراسم افتتاحیه و فیلم "پایان خوش" به کارگردانی آرنو و ژان‌ماری لاریو در اختتامیه روی پرده می‌رود.

در بخش بین‌الملل این دوره از جشنواره 18 فیلم به نمایش درمی‌آید و سه فیلم برگزیده معرفی می‌شوند. در این بخش یک جایزه بازیگری هم اهدا می‌شود. برندگان این بخش جایزه 15 هزار دلاری دریافت می‌کنند. در بخش چشم‌انداز سینمای بین‌الملل جشنواره امسال 23 فیلم مستند داستانی به نمایش درمی‌آید.

بخش‌های فیلم کوتاه، مرور فیلم‌های جین کمپیون و 50 سال سینمای کوبا از بخش‌های دیگر جشنواره امسال است. فیلم سینمایی "کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره" با بازی حامد بهداد در جشنواره کن امسال روی پرده رفت. سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی سینمای مونترال از هفت تا 18 اکتبر برگزار می‌شود.