نفت محمود آباد به فوتبال جام حذفی کشور صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر ف دیدار پایانی تیم های نفت محمود آباد و پرسپولیس قائمشهر که روز چهارشنبه در در استادیوم ورزشی هفتم تیربابل برگزار شد، تیم نفت محمود آباد با نتیجه دو بر صفر تیم پرسپولیس قائمشهر را شکست داد و قهرمان این مسابقات در مازندران شد.

گلهای تیم نفت محمود آباد دراین دیدار را "امین قاسم نژاد" در دقیقه یک بازی و "سید کریم موسوی" در دقیقه 18 به ثمر رساندند.

مسئول برگزاری مسابقات هیئت فوتبال مازندران در این خصوص گفت: به علت در دست تعمیر بودن ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر دیدار دو تیم در بابل برگزار شد.

رضا رضایی افزود: مسابقات فوتبال جام حذفی امسال در مازندران با حضور 64 تیم برگزار شد.