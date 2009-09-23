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۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۰۵

نفت محمود آباد به فوتبال جام حذفی کشور صعود کرد

نفت محمود آباد به فوتبال جام حذفی کشور صعود کرد

ساری - خبرگزاری مهر : تیم نفت محمودآباد با قهرمانی در مسابقات فوتبال جام حذفی مازندران به عنوان تنها نماینده استان به مسابقات جام حذفی باشگاه های کشور صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ف دیدار پایانی تیم های نفت محمود آباد و پرسپولیس قائمشهر که روز چهارشنبه در در استادیوم ورزشی هفتم تیربابل برگزار شد، تیم نفت محمود آباد با نتیجه دو بر صفر تیم پرسپولیس قائمشهر را شکست داد و قهرمان این مسابقات در مازندران شد.

گلهای تیم نفت محمود آباد دراین دیدار را "امین قاسم نژاد"  در دقیقه یک بازی و "سید کریم موسوی" در دقیقه 18  به ثمر رساندند.

مسئول برگزاری مسابقات هیئت فوتبال مازندران در این خصوص گفت: به علت در دست تعمیر بودن ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر دیدار دو تیم در بابل برگزار شد.

رضا رضایی افزود: مسابقات فوتبال جام حذفی امسال در مازندران با حضور 64 تیم برگزار شد.

 

کد مطلب 951753

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