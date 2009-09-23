صدور 14 مجوز سرمایه گذاری خارجی در بخشهای اقتصادی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی شهابی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد سرمایه گذاری استان در ساری افزود: در مازندران تا کنون برای تعداد 14 طرح سرمایه گذاری خارجی از سوی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مجوز سرمایه گذاری صادر که میزان سرمایه گذاری خارجی این طرحها بر اساس درصد مشارکت و مجوزهای صادره معادل 96 میلیون دلار است.

وی خاطر نشان کرد: از میان طرحهای مذکور 6 طرح با میزان سرمایه وارد شده توسط سرمایه گذار خارجی معادل 13 میلیون دلار در دست بهره برداری و اجراست.

به گفته شهابی، این طرحها همگی در بخش صنعت از قبیل تولید آب معدنی، تولید قطعات خودرو، ام دی اف و رنگ سازی است.

رئیس سازمان اموراقتصادی ودارایی مازندران اظهار داشت: ایران تا پایان سال 2008 میلادی در منطقه خاورمیانه از لحاظ جذب سرمایه گذاری خارجی در بین 14 کشور با جذب حدود 21 میلیارد دلار رتبه ششم را به خود اختصاص داده است.

شهابی همچنین اعلام کرد: اخیرا با پیگیریهای به عمل آمده توسط وزارت اموراقتصادی دارایی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مجوز سرمایه گذاری خارجی یک سرمایه گذار ترکیه ای به منظور احیا و راه اندازی شرکت نساجی مازندران با میزان سرمایه گذاری 1/71 میلیون یورو صادر شده است.

دبیر ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان افزود: با عنایت به اینکه استان مازندران دارای پتانسیل و فرصتهای بالقوه و بالفعل است ضرورت دارد کلیه دستگاههای متولی بخش های مختلف اقتصادی و همچنین سایر دستگاههای خدماتی که مجوزهای مربوطه را در این ارتباط صادر کنند.

در پایان مقرر شد کمیته ای جهت شناسایی فرصت سرمایه گذاری از بخشهای مختلف اقتصادی و بخش خصوصی تشکیل شود و مقرر شد دستگاههای مختلف، نمایندگان خود را در حد معاون جهت پیگیری امور سرمایه گذاری خارجی استان به مرکز خدمات سرمایه گذاری استان معرفی نمایند.