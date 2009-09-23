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۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۷:۱۶

در زمینه استاندارد؛

جایزه بین المللی "سادات" به برجسته ترین پژوهشگران دنیا تعلق می گیرد

جایزه بین المللی "سادات" به برجسته ترین پژوهشگران دنیا تعلق می گیرد

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیر بنیاد "میراحمد سادات" گفت: جایزه بین المللی این بنیاد در زمینه استاندارد به برجسته ترین پژوهشگران دنیا تعلق می گیرد.

مصطفی هاشمی طبا بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بزرگداشت "میراحمد سادات"، از مدیران پیشین سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام خبر فوق افزود: این جایزه با هدف تشویق پژوهشگران به شرکت در پژوهشهای مربوط به استاندارد تدارک دیده شده و پیش بینی می شود نتایج درخشانی در پی داشته باشد.

وی ادامه داد: جایزه یادشده از سال آینده شکل اجرایی به خود می گیرد و امیدواریم در نتیجه آن پژوهشها و تحقیقات صورت گرفته در خصوص استاندارد و کیفیت ارتقا یابد.

مدیر بنیاد سادات بیان کرد: لازم است پژوهشگرانی که در خصوص استاندارد و کیفیت تحقیق و پژوهش می کنند، مورد توجه ویژه قرار گیرند و در عین حال به اهمیت و آثار مطلوب فعالیتها و تحقیقات آنها در ارتقای سطح کیفی استانداردها توجه ویژه ای داشته باشیم.

پژوهشگران به ارزش و اهمیت کار خود بیش از پیش واقف باشند

هاشمی طبا در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: همچنین لازم است این پژوهشگران نیز به ارزش و اهمیت کار خود بیش از پیش واقف شوند و ارزشمندی فعالیت و تحقیقات خود را همواره به یاد داشته باشند.

وی عنوان کرد: در نظر گرفتن جایزه بین المللی میراحمد سادات از بهترین فعالیتهای این بنیاد بوده و امیدواویرم همه اثرات مطلوب مورد نظر را به همراه داشته باشد.

هاشمی طبا یادآور شد: اهدای شش جایزه استاندارد و کیفیت از زمینه های علمی، هنری، اجتماعی، تولیدی، رسانه ای و مصرف کننده نیز از دیگر فعالیتهای مهم این بنیاد بوده که این امیدواریم اینگونه فعالیتها تداوم مطلوبی داشته باشد. 

بنیاد سادات در زمینه کیفیت و استاندارد فعالیت می کند.

کد مطلب 951760

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