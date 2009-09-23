جایزه بین المللی "سادات" به برجسته ترین پژوهشگران دنیا تعلق می گیرد

مصطفی هاشمی طبا بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بزرگداشت "میراحمد سادات"، از مدیران پیشین سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام خبر فوق افزود: این جایزه با هدف تشویق پژوهشگران به شرکت در پژوهشهای مربوط به استاندارد تدارک دیده شده و پیش بینی می شود نتایج درخشانی در پی داشته باشد.

وی ادامه داد: جایزه یادشده از سال آینده شکل اجرایی به خود می گیرد و امیدواریم در نتیجه آن پژوهشها و تحقیقات صورت گرفته در خصوص استاندارد و کیفیت ارتقا یابد.

مدیر بنیاد سادات بیان کرد: لازم است پژوهشگرانی که در خصوص استاندارد و کیفیت تحقیق و پژوهش می کنند، مورد توجه ویژه قرار گیرند و در عین حال به اهمیت و آثار مطلوب فعالیتها و تحقیقات آنها در ارتقای سطح کیفی استانداردها توجه ویژه ای داشته باشیم.

پژوهشگران به ارزش و اهمیت کار خود بیش از پیش واقف باشند

هاشمی طبا در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: همچنین لازم است این پژوهشگران نیز به ارزش و اهمیت کار خود بیش از پیش واقف شوند و ارزشمندی فعالیت و تحقیقات خود را همواره به یاد داشته باشند.

وی عنوان کرد: در نظر گرفتن جایزه بین المللی میراحمد سادات از بهترین فعالیتهای این بنیاد بوده و امیدواویرم همه اثرات مطلوب مورد نظر را به همراه داشته باشد.

هاشمی طبا یادآور شد: اهدای شش جایزه استاندارد و کیفیت از زمینه های علمی، هنری، اجتماعی، تولیدی، رسانه ای و مصرف کننده نیز از دیگر فعالیتهای مهم این بنیاد بوده که این امیدواریم اینگونه فعالیتها تداوم مطلوبی داشته باشد.

بنیاد سادات در زمینه کیفیت و استاندارد فعالیت می کند.