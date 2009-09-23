91.47 درصد مصوبات سفر دولت به خراسان رضوی اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا عبدالملکی ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: در دور اول سفر هیئت دولت به خراسان رضوی 175 مصوبه و 36 توافقنامه برای پیشرفت و توسعه این استان به تصویب هیئت دولت رسید که به لحاظ نوع اقدام 48 بند مربوط به مطالعه، 139 بند مربوطه به احداث، تکمیل و تجهیز و 24 بند مربوط به صدور مجوز بوده است.

وی گفت: 90 درصد مصوبات معادل 190 مورد در سال 85، 7.1درصد مصوبات معادل 15 مورد در سال 86 و2.8 درصد مصوبات معادل 6 مورد باید در طول برنامه چهارم توسعه اجرا می شد که تا کنون 193 مصوبه اجرایی شده است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه وزارت راه و ترابری11.3 درصد، از وزارت بهداشت و درمان 8 درصد، وزارت نفت 7.5 درصد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری7.1 درصد، وزارت نیرو 6.6 درصد و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 6.6 درصد از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان را به خود اختصاص داده اند، افزود: این وزارتخانه ها به همراه وزارت کشور با4.6 درصد از مصوبات بیشترین سهم از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت را به خود اختصاص داده اند.

عبدالملکی افزود: وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، بازرگانی و بهداشت و درمان، کار و امور اجتماعی و وزات کشور از جمله ارگانهایی هستند که مصوبات مربوط به خود در سفر اول هیئت دولت به خراسان رضوی را اجرایی کرده اند.

وی وزارتخانه های جهاد کشاورزی، رفاه و تامین اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسکن و شهرسازی را به عنوان تعدادی دیگر از ارگانهایی که مصوبات خود را به طور کامل اجرایی کرده اند معرفی کرد و گفت: دو مصوبه وزارت تعاون، هفت مصوبه وزارت راه و ترابری، یک مصوبه وزات صنایع و معادن، دو مصوبه وزارت نفت، یک مصوبه وزارت نیرو و یک مصوبه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در دست اقدام است.

عبدالملکی افزود: استانداری خراسان رضوی، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیما، بانک مرکزی، سازمان ملی جوانان و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مصوبات مربوط به خود را به طور کامل و سازمان تربیت بدنی نیز هفت مصوبه مربوط به خود را اجرایی کرده و یک مورد مصوبه دیگر مربوط به این سازمان نیز در دست اجراست.