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۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۰۹

پیری:

پارک علم و فناوری همدان از سایر همتایانش کم کارتر است

پارک علم و فناوری همدان از سایر همتایانش کم کارتر است

همدان - خبرگزاری مهر: سرپرست پارک و علم و فناوری استان همدان گفت: پارک علم و فناوری استان همدان نسبت به پارک های دیگر استانها مانند اصفهان و یزد کم کارتر است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، دکتر خسرو پیری روز چهارشنبه در نشست مشترک پارک علم و فناوری و شورای هماهنگی جهاد کشاورزی و دانشکده کشاورزی بوعلی سینا همدان، گفت: پارک علم و فناوری چهارچوبی است که دولت فراهم کرده تا بخش خصوصی در امنیت کامل و آرامش به فعالیت بپردازد.

وی افزود: در پارک از به سرقت رفتن ایده ها جلوگیری می شود و ایده ها ثبت می شوند، البته ایده هایی هم که کپی طرح های خارج از کشور بوده و کاربردی باشند نیز پذیرفته می شوند.

پیری تصریح کرد: ما ایده ها را می گیریم و آنهایی که ارزش علمی و پتانسیل ایجاد ثروت دارند را به متخصصان می سپاریم تا دانش را به ثروت تبدیل کنیم.

سرپرست پارک علم و فناوری استان، ضمن اشاره به راه اندازی کانون نوآوری و شکوفایی برای جمع آوری ایده ها گفت: یکی از خواسته های ما از تمامی افراد، دادن ایده است تا باقی کارهای آن را انجام دهیم.

وی یاد آور شد: در حال حاضر امکانات برای رشد علم فناوری پراکنده است و باید با جمع آوری آنها از تمامی امکانات استفاده کرد.

کد مطلب 951769

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