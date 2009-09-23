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۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۱۲

مسی از رسانه های آرژانتینی انتقاد کرد

مسی از رسانه های آرژانتینی انتقاد کرد

لیونل مسی انتقاد رسانه ها از عملکرد تیم ملی آرژانتین در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی 2010 را نادرست خواند و گفت تیم ملی کشورش جواز حضور در این رقابت ها را به دست خواهد آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهاجم تیم فوتبال بارسا در گفتگویی اظهار داشت: ما باید دست به دست یکدیگر بدهیم و به جام جهانی راه پیدا کنیم. آرژانتین نمی تواند از این رقابت ها بیرون بماند.

تیم تحت رهبری دیه گو مارادونا در دو بازی اخیر خود مقابل تیم های برزیل و پاراگوئه با نتایج 3 بر یک و یک بر صفر تن به شکست داده و در حال حاضر در رده پنجم جدول رده بندی منطقه آمریکای جنوبی قرار دارد.

مسی افزود: من به تنهایی نمی توام عامل پیروزی تیم باشم. این به همه ما در تیم بستگی دارد.

مهاجم تیم فوتبال بارسلونا در پایان، رابطه خود با مارادونا را بسیار خوب توصیف کرد و اظهارات رسانه ها مبنی بر اختلاف میان آن دو ر ا خلاف واقع توصیف کرد.

کد مطلب 951776

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