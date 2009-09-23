مسی از رسانه های آرژانتینی انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهاجم تیم فوتبال بارسا در گفتگویی اظهار داشت: ما باید دست به دست یکدیگر بدهیم و به جام جهانی راه پیدا کنیم. آرژانتین نمی تواند از این رقابت ها بیرون بماند.

تیم تحت رهبری دیه گو مارادونا در دو بازی اخیر خود مقابل تیم های برزیل و پاراگوئه با نتایج 3 بر یک و یک بر صفر تن به شکست داده و در حال حاضر در رده پنجم جدول رده بندی منطقه آمریکای جنوبی قرار دارد.

مسی افزود: من به تنهایی نمی توام عامل پیروزی تیم باشم. این به همه ما در تیم بستگی دارد.

مهاجم تیم فوتبال بارسلونا در پایان، رابطه خود با مارادونا را بسیار خوب توصیف کرد و اظهارات رسانه ها مبنی بر اختلاف میان آن دو ر ا خلاف واقع توصیف کرد.