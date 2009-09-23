سیاستمداران به جای توسعه خوشبینی بدبینی ایجاد کردند

مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره راهکارهای ایجاد همبستگی در جامعه ، اظهارداشت: اگر اشتباهات از همان بالا اصلاح نشود، امکان برگشت وجود ندارد.

وی افزود: باید به این دستگیری ها، تهمت ها و افتراها از سوی شخصیت ها و به خصوص رسانه های حامی آنان پایان داده شود تا به سمت همبستگی حرکت کنیم و بحث هایی که هم اکنون در جامعه وجود دارد، پایان یابد .

پزشکیان با تاکید بر اینکه جو فعلی که در سطح جامعه و کشور وجود دارد را آدم هایی که قدرت دستشان است، درست کرده اند، تصریح کرد: متاسفانه آنها این جو را درست کردند ولی انتظار دارند که خود به خود هم پایان یابد، قطعا آنان باید تدبیری برای خارج شدن از این شرایط ارائه دهند.

وی ادامه داد: این روند از زمان انجام مناظره های انتخاباتی در صدا و سیما آغاز شد و متاسفانه تهمت هایی به افرادی زده شد که کل انقلاب زیر سئوال رفت؛ اگر اینگونه است که زیر سئوال بردن انقلاب اشکالی نداشته باشد، پس چرا انقلاب کردیم؟

این عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس تاکید کرد: زیر سئوال بردن برخی شخصیت ها و انقلاب باعث شد تا عده ای به دست رسانه های خارجی بهانه بدهند و حالا می خواهند این بحث ها را همینطور جمع کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افرادی که این شرایط را ایجاد کرده اند باید خودشان را اصلاح کنند و بگویند که اشتباه کرده ایم تا شرایط بهبود اوضاع فراهم شود.