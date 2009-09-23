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۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۴

پزشکیان در گفتگو با مهر:

سیاستمداران به جای توسعه خوشبینی بدبینی ایجاد کردند

سیاستمداران به جای توسعه خوشبینی بدبینی ایجاد کردند

نماینده مردم تبریز در مجلس با ابراز تاسف از اینکه سیاستمداران به جای توسعه خوشبینی بد بینی ایجاد کرده اند، گفت: اگر از همان ابتدا به سخنان رهبر معظم انقلاب و نکاتی که مجلس خبرگان رهبری برای برون رفت از شرایط فعلی ارائه کرده عمل می کردیم، کار به اینجا نمی رسید.

مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره راهکارهای ایجاد همبستگی در جامعه ، اظهارداشت: اگر اشتباهات از همان بالا اصلاح نشود، امکان برگشت وجود ندارد.

وی افزود: باید به این دستگیری ها، تهمت ها و افتراها از سوی شخصیت ها و به خصوص رسانه های حامی آنان پایان داده شود تا به سمت همبستگی حرکت کنیم و بحث هایی که هم اکنون در جامعه وجود دارد، پایان یابد .

پزشکیان با تاکید بر اینکه جو فعلی که در سطح جامعه و کشور وجود دارد را آدم هایی که قدرت دستشان است، درست کرده اند، تصریح کرد: متاسفانه آنها این جو را درست کردند ولی انتظار دارند که خود به خود هم پایان یابد، قطعا آنان باید تدبیری برای خارج شدن از این شرایط ارائه دهند.

وی ادامه داد: این روند از زمان انجام مناظره های انتخاباتی در صدا و سیما آغاز شد و متاسفانه تهمت هایی به افرادی زده شد که کل انقلاب زیر سئوال رفت؛ اگر اینگونه است که زیر سئوال بردن انقلاب اشکالی نداشته باشد، پس چرا انقلاب کردیم؟

این عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس تاکید کرد: زیر سئوال بردن برخی شخصیت ها و انقلاب باعث شد تا عده ای به دست رسانه های خارجی بهانه بدهند و حالا می خواهند این بحث ها را همینطور جمع کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: افرادی که این شرایط را ایجاد کرده اند باید خودشان را اصلاح کنند و بگویند که اشتباه کرده ایم تا شرایط بهبود اوضاع فراهم شود.

کد مطلب 951780

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