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۱ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۹

با حضور شهردار تهران؛

تقاطع غیرهمسطح شقایق با بزرگراه شهید کاظمی افتتاح شد

تقاطع غیرهمسطح شقایق با بزرگراه شهید کاظمی افتتاح شد

مراسم افتتاح تقاطع غیر همسطح شقایق با بزرگراه شهید کاظمی پیش از ظهر امروز با حضور شهردار تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "مسعود نصر آزادانی" مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در این مراسم گفت: پل شقایق در تقاطع غیر همسطح با بزرگراه شهید کاظمی بین پل شکوفه و میدان جهاد احداث شده است. عملکرد این پل اتصال بلوار شقایق به موازات کمربندی آزادگان به سمت غرب منطقه خلازیر است.

وی با بیان اینکه وجود معارضان ملکی و اراضی کشاورزی واقع در ضلع غربی و شرقی پل شقایق مدت زیادی از زمان پروژه را اتلاف کرده است، گفت: هنوز قسمتی از غرب مسیر به دلیل عدم رفع معارضان بلاتکلیف مانده است.

نصرآزادانی درباره تأثیر ترافیکی این پروژه گفت: کاهش ترافیک بزرگراه آزادگان و اصلاح و کاهش ترافیک ورودی میدان میوه و تره بار مرکزی و روان شدن ترافیک در محدوده میدان مرکزی از جمله تاثیرات ترافیکی این پروژه است.

این مقام مسئول در خصوص هزینه احداث این پروژه گفت: کل هزینه اجرای این پروژه 4/128 میلیارد ریال است.

مدیرعامل سازمان فنی مهندسی شهر تهران این پروژه را نهمین پروژه عمرانی افتتاح شده در سال جاری دانست و گفت: این در حالیست که درطول چهار سال گذشته 60 پروژه در تهران ساخته و آماده بهره‌برداری شده است.

نصرآزدانی گفت: در سه ماه آینده 10 پروژه بزرگ دیگر در سطح شهر تهران افتتاح می شود که از آن جمله می توان به افتتاح پل روشندلان اشاره کرد.

این مقام مسئول بیان کرد: 3 تا 4 برابر هزینه عمرانی پروژه‌ها هزینه صرف رفع معارضان پروژه می‌شود.

کد مطلب 951783

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    نظرات

    • سعید IR ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
      0 0
      پاسخ
      این پل سرعت مجازش الکی 60 است همه جریمه می شوند چرا؟

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