تقاطع غیرهمسطح شقایق با بزرگراه شهید کاظمی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "مسعود نصر آزادانی" مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در این مراسم گفت: پل شقایق در تقاطع غیر همسطح با بزرگراه شهید کاظمی بین پل شکوفه و میدان جهاد احداث شده است. عملکرد این پل اتصال بلوار شقایق به موازات کمربندی آزادگان به سمت غرب منطقه خلازیر است.

وی با بیان اینکه وجود معارضان ملکی و اراضی کشاورزی واقع در ضلع غربی و شرقی پل شقایق مدت زیادی از زمان پروژه را اتلاف کرده است، گفت: هنوز قسمتی از غرب مسیر به دلیل عدم رفع معارضان بلاتکلیف مانده است.

نصرآزادانی درباره تأثیر ترافیکی این پروژه گفت: کاهش ترافیک بزرگراه آزادگان و اصلاح و کاهش ترافیک ورودی میدان میوه و تره بار مرکزی و روان شدن ترافیک در محدوده میدان مرکزی از جمله تاثیرات ترافیکی این پروژه است.

این مقام مسئول در خصوص هزینه احداث این پروژه گفت: کل هزینه اجرای این پروژه 4/128 میلیارد ریال است.

مدیرعامل سازمان فنی مهندسی شهر تهران این پروژه را نهمین پروژه عمرانی افتتاح شده در سال جاری دانست و گفت: این در حالیست که درطول چهار سال گذشته 60 پروژه در تهران ساخته و آماده بهره‌برداری شده است.

نصرآزدانی گفت: در سه ماه آینده 10 پروژه بزرگ دیگر در سطح شهر تهران افتتاح می شود که از آن جمله می توان به افتتاح پل روشندلان اشاره کرد.

این مقام مسئول بیان کرد: 3 تا 4 برابر هزینه عمرانی پروژه‌ها هزینه صرف رفع معارضان پروژه می‌شود.