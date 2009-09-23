80 درصد تولیدات کشاورزی منگستائو قزاقستان وارداتی است

به گزارش خبرنگار مهر، قالژان اولی ظهر چهارشنبه در نشست اقتصادی با مسئولان جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی مازندران در جهاد کشاورزی مازندران اظهار داشت: سهم استان مازندران بیش از سایر استان‌های کشورهای خارجی است.

وی خاطر نشان کرد: مردم قزاقستان از طریق مبادلات تجاری و اقتصادی دو استان در حال آشنایی بیشتر از توانمندی‌های دو کشور دوست قزاقستان و ایران هستند.

مدیرکل کشاورزی استان مانگیستائو قزاقستان با تاکید بر اینکه این استان از نظر آب و هوایی برای کشت مرکبات مناسب نیست از آمادگی استان خود برای واردات محصولات کشاورزی مازندران به استان مقصد خبر داد.

قالژان اولی با اعلام افزایش همکاری‌های قزاقستان و ایران خواستار توسعه همکاری‌ها در زمینه کشاورزی شد و خاطر نشان کرد: 85 درصد مصرف مواد غذایی این استان از خارج تامین می‌شود به طوری که 30 درصد گوشت و 20 درصد ماهی از تولیدات استان مانگیستائو است.

وی از آمادگی قزاقستان برای پذیرش محصولات کشاورزی مازندران خبر داد.

به گزارش مهر، در این هیئت تجاری و کشاورزی اوقول اوف، رئیس شرکت دولتی برکت و قریز کنسول کشور قزاقستان در استان‌های گلستان و مازندران نیز حضور داشتند.