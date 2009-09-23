معامله 93 میلیون سهم و رشد 103 واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ حق تقدم کارخانه فارسیت درود،‌ حق تقدم تکنوتار، حفاری شمال، سیمان کرمان،‌ فولاد خوزستان،‌ صنعتی دریایی ایران، نیروکلر، سرمایه گذاری البرز، گروه صنعتی ملی و دشت مرغاب بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

این در حالی است که حق تقدم سرمایه گذاری البرز، سرمایه گذاری نیرو، تراکتورسازی ایران، ایرانیت، آبگینه، موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌، تولیدمواداولیه‌والیاف‌مصنوعی، سیمان‌ سفیدنی‌ریز،‌ سرمایه‌گذاری‌بوعلی و سیمان هگمتان بیشترین کاهش قیمت سهام را تجربه کردند.

در پایان معاملات بازار سهام شاخص کل به عدد 11 هزار و 583 واحد رسید که نسبت به روز کاری پیش از آن 2/103 واحد افزایش یافت. شاخص سهام شناور آزاد با 7/161 واحد افزایش به 14 هزار و 233 واحد رسید. شاخص بازار اول رسیدن به عدد 9 هزار و 585 واحد، توانست 2/86 واحد افزایش را در پرونده خود ثبت کند. شاخص بازار دوم با 7/137 واحد افزایش به عدد 16 هزار و 101 واحد رسید. شاخص صنعت هم با 5/85 واحد افزایش عدد 9 هزار و 217 واحد را تجربه کرد.

امروز ارزش تقاضاهای خرید برای بلوک عمده پارسیان در قیمت سه هزار و 126 ریال به یک هزار و 219 میلیارد و 988 میلیون ریال و در قیمت سه هزار و 125 ریال به یک هزار و 219 میلیارد و 598 میلیون ریال رسید.

ارزش صف های خرید برای مخابرات ایران 35 میلیارد و 697 میلیون ریال بود. همچنین ارزش تقاضا برای سهام بانک پارسیان در قیمت یک هزار و 994 ریال، 21 میلیارد و 858 میلیون ریال بود.

ارزش صف­های خرید صنعتی دریایی ایران 18 میلیارد و 971 میلیون ریال، فولاد مبارکه اصفهان 18 میلیارد و 137 میلیون ریال، سرمایه گذاری غدیر 13 میلیارد و 490 میلیون ریال،‌ داروسازی جابرابن حیان 11 میلیارد و 319 میلیون ریال و قند لرستان در قیمت چهار هزار و 244 ریال، هشت میلیارد و 488 میلیون ریال بود.

براساس این گزارش سنا، ارزش سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که برای فروش به کارگزاری‌ها سفارش شده بود، به بیش از سه میلیارد ریال رسید. همچنین ارزش صف نورد و قطعات فولادی به یک میلیارد و 535 میلیون ریال، ایران ارقام به یک میلیارد و 315 میلیون ریال، سرمایه گذاری توسعه ملی به یک میلیارد و 86 میلیون ریال، سیمان فارس و خوزستان به 974 میلیون ریال، مخابرات ایران به 915 میلیون ریال، سیمان داراب به 882 میلیون ریال، نفت پارس به 825 میلیون ریال، نورد آلومینیوم 810 میلیون ریال و سرمایه گذاری سایپا به 796 میلیون ریال رسید