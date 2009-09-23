عدم همکاری ماشین سازی اراک منجر به توقف عملیات پل بختیاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی‌اکبر کریمی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اراک با بیان اینکه این پروژه قرار است در هفته دفاع مقدس به بهره برداری برسد افزود: افتتاح پل بختیاری پنج ماه به تعویق افتاده است که این عقب ماندگی از عدم همکاری شرکت ماشین سازی اراک ناشی می شود.

وی با اشاره به اینکه پل شهید بختیاری از عظیم‌ترین پروژه‌های عمرانی شهر اراک است ادامه داد: کلنگ پل شهید بختیاری در سال 86 زده شد و عملیات اجرایی آن در اردیبهشت 87 شروع شده است که در اجرای آن شرکت کمباین سازی و هپکو با شهرداری تعامل و همکاری خوبی داشتند اما شرکن ماشین سازی با توجه به مساعدتهای شهرداری با کارشکنی، در اجرای این پروژه خلل ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه از ابتدای ساخت این پل ماشین سازی اراک به انحای مختلف کار را متوقف کرده است تصریح کرد: مسئولین این شرکت می خواهند با گرفتن غرامت سنگین از شهرداری تمام مسائل و مشکلات خود را از طریق بودجه شهرداری حل کنند.

کریمی با بیان اینکه شهرداری این طرح را به علت اینکه به وضعیت شرکت آسیب وارد می شود جابه جا کرده و طرح در پشت نرده های این شرکت اجرا شده است افزود: متاسفانه با تمام مساعدتهای شهرداری این شرکت هیچ همکاری با این پروژه نداشته است.

وی اظهار داشت: این شرکت به خاطر تخلفات گسترده در داخل محوطه از جمله ساخت سوله ها و ساختمان، میلیاردها تومان به شهرداری بدهکار است که شهرداری به خاطر مساعدت تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده است.

شهردار اراک با بیان اینکه در ساخت قطعات این پل نیز ماشین سازی کارشکنی کرده است اظهار داشت: اگر این روند ادامه یابد با استفاده از اختیارات و مطالبات زیادی که داریم و با توجه به تخلفات این شرکت و ایجاد وقفه در اجرای پروژه موضوع را به جدیت دنبال خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه صنعت بازوی خدمات عمرانی شهر است افزود: باید برای رفع مشکلات و عمران و آبادانی شهر اراک صنایع، شهرداری را در خدمت به مردم کمک و یاری دهند.

پل شهید ناصر بختیاری در ورودی شهر اراک و در جایی که بیشتر کارخانجات صنعتی استان قرار دارند، واقع شده است.

این پل با طول دو و نیم کیلومتر میدان صنعت تا میدان ورزش را به هم متصل می کند که با بهره برداری از این پل حجم بالایی از ترافیک ورودی اراک کاسته خواهد شد.